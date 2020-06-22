Новые критерии: 14 областей не готовы к ослаблению карантина

Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA

По новым критериям, которые Кабинет министров ввел для оценки возможности ослабить ограничительные меры, к смягчению карантина не готовы 14 областей Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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В двух областях, Закарпатской и Черновицкой, число мест в больницах, принимающих пациентов с коронавирусом, превысило установленный Минздравом порог в 50%.

В шести областях: Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Одесской и Черниговской - делают менее 24 ПЦР и ИФА-тестов на 100 000 человек.

Еще один критерий - процент позитивных ПЦР-тестов на коронавирус должен быть меньше 11% от общего числа исследований, ему не соответствуют пять областей: Волынская, Закарпатская, Львовская, Ровенская и Черновицкая.

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Также оценивается динамика эпидемиологической ситуации, рост числа заболевших за последнюю неделю по сравнению с предыдущей должен быть меньше 10%. По этому критерию хуже всего ситуация в Ровенской области - там зафиксирован рост на 62,87%, в Ивано-Франковской - 49,96%, и Черновицкой - 37,19%. Превышен данный показатель также в Волынской, Житомирской, Закарпатской, Львовской и Тернопольской областях.

Таким образом, к ослаблению карантина не готовы: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская области.

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Сводная информация (нажмите на таблицу, чтобы увеличить):

в Украине коронавирусом заболели 37 241 человек, 1012 пациентов умерли, 16 642 выздоровели. На утро 22 июня

Больше всего заболевших за сутки зафиксировали во Львовской области, там 200 новых случаев COVID-19.

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