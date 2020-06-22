COVID-19. Во Львовской области рекордная суточная заболеваемость: карта эпидемии

За прошедшие сутки во Львовской области зафиксировали рекордную суточную заболеваемость COVID-19 – коронавирусную болезнь выявили у 200 человек. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.
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В список регионов с наивысшим число новых заболевших за сутки также вошли Ровенская (91 случай) и Волынская (70) области.
Ни одного диагноза COVID-19 не поставили в Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Хмельницкой и Черкасской областях.
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Развитие эпидемии коронавируса в регионах Украины:
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Киев - 4368 (43 заболевших за сутки);
Черновицкая – 4357 (33);
Львовская – 3980 (200);
Ровенская – 2963 (91);
Киевская – 2236 (28);
Закарпатская – 2188 (39);
Ивано-Франковская – 2056 (41);
Волынская – 1852 (70);
Харьковская – 1811 (6);
Тернопольская – 1728 (40);
Винницкая – 1660 (13);
Одесская – 1304 (38);
Житомирская – 1270 (13);
Днепропетровская – 1042 (0);
Хмельницкая – 622 (0);
Кировоградская – 627 (7);
Черкасская – 603 (0);
Запорожская – 555 (1);
Черниговская – 480 (5);
Донецкая – 362 (0);
Николаевская – 366 (8);
Полтавская – 293 (2);
Сумская – 258 (1);
Херсонская – 190 (2);
Луганская – 72 (0).
В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных Россией и ее наемниками территорий Крыма и Донбасса.
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 681 нового заболевшего, 10 умерших (днем ранее – восемь) и 133 выздоровевших (103). За все время эпидемии стране заболели 37 241 человек, 1012 пациентов умерли, 16 642 выздоровели.
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Карта - Центр общественного здоровья Минздрава