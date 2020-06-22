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COVID-19. Во Львовской области рекордная суточная заболеваемость: карта эпидемии

COVID-19. Во Львовской области рекордная суточная заболеваемость: карта эпидемии - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук
22.06.2020, 09:23

В пяти областях не выявлено ни одного нового больного коронавирусной болезнью за сутки. Но во Львовской области – рекорд заболеваемости COVID-19

За прошедшие сутки во Львовской области зафиксировали рекордную суточную заболеваемость COVID-19 – коронавирусную болезнь выявили у 200 человек. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

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В список регионов с наивысшим число новых заболевших за сутки также вошли Ровенская (91 случай) и Волынская (70) области.

Ни одного диагноза COVID-19 не поставили в Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Хмельницкой и Черкасской областях.

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Развитие эпидемии коронавируса в регионах Украины:

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Киев - 4368 (43 заболевших  за сутки);

Черновицкая – 4357 (33);

Львовская – 3980 (200);

Ровенская – 2963 (91);

Киевская – 2236 (28);

Закарпатская – 2188 (39);

Ивано-Франковская – 2056 (41);

Волынская – 1852 (70);

Харьковская – 1811 (6);

Тернопольская – 1728 (40);

Винницкая – 1660 (13);

Одесская – 1304 (38);

Житомирская – 1270 (13);

Днепропетровская – 1042 (0);

Хмельницкая – 622 (0);

Кировоградская – 627 (7);

Черкасская – 603 (0);

Запорожская – 555 (1);

Черниговская – 480 (5);

Донецкая – 362 (0);

Николаевская – 366 (8);

Полтавская – 293 (2);

Сумская – 258 (1);

Херсонская – 190 (2);

Луганская – 72 (0).

В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных Россией и ее наемниками территорий Крыма и Донбасса.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 681 нового заболевшего, 10 умерших (днем ранее – восемь) и 133 выздоровевших (103). За все время эпидемии стране заболели 37 241 человек, 1012 пациентов умерли, 16 642 выздоровели.

  • 17 июня Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
  • Главный санврач Виктор Ляшко говорит, что в Украине чреда антирекордов заболеваемости вызвана отсутствием жестких карантинных ограничений.
  • За 18 июня в Украине зафиксировали рекордную суточную заболеваемости - 921 новый больной COVID-19 за сутки.
  • Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, комментируя вспышку коронавируса, что ведомство будет инициировать усиление контроля карантинных мер в общественном транспорте и некоторых супермаркетах.
  • С сегодняшнего дня предусмотрена возможность перехода к жесткому карантину на локальном уровне, сообщил Ляшко. Однако, по его словам, говорить о возвращении к тотальному карантину на территории всей Украины преждевременно.

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Карта - Центр общественного здоровья Минздрава

 

Марк Сировой
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