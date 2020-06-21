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Коронавирус. В Одессе усиливают карантин

Коронавирус. В Одессе усиливают карантин - Фото
Одесский пляж (Фото: omr.gov.ua)
21.06.2020, 18:20

В Одессе решили усилить карантинные ограничения в связи с коронавирусом

В Одессе с понедельника, 22 июня, усиливают ограничительные меры в связи с карантином из-за эпидемии коронавируса. Такое решение приняла Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба горсовета.

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С завтрашнего для в Одессе запретят работать заведениям оздоровления и отдыха детей, а также проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 5 квадратных метров.

В общественном транспорте разрешат перевозить пассажиров только на местах для сидения, при этом пассажиры должны быть в масках.

Арендаторам пляжей рекомендуют обеспечить полутораметровое расстояние между шезлонгами, а рестораны должны обеспечить такое же расстояние между столиками и размещать за ними не более четырех человек.

Одесский горсовет предлагает начинать рабочий день в 10 утра или позже предпринимателям, которые занимаются торговлей, авторемонтом, предоставляют почтовые или курьерские услуги, занимаются организацией питания и временным размещением людей, страховой деятельностью, искусством, спортом и развлечениями.

Полиция будет проводить рейды в транспорте, на пляжах и местах торговли, чтобы проверить соблюдение карантинных правил. Правоохранителям также поручили прекратить стихийную торговлю на пляжах и в рекреационных зонах Одессы.

  • 17 июня Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
  • За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 735 новых больных, умерли восемь человек, 103 пациента выздоровели.

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Наталия Медведева
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