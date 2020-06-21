Коронавирус. Киев и девять областей не готовы к ослаблению карантина

Киев и девять областей не готовы к ослаблению коронавирусного карантина, поскольку эпидемическая ситуация в этих регионах не соответствует показателям, необходимым для ослабления ограничений. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.
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В этих регионах превышен показатель инцидентности (количество заболевших COVID-19 за семь дней на 100 000 человек). Для ослабления карантина он должен быть не больше 12. Не готовы к ослаблению карантина:
Киев – 14,19 (сутками ранее - 13,95);
Винницкая область – 16,45 (16,71);
Волынская область – 37,24 (37,72);
Житомирская область – 17,56 16,32 (15,57);
Закарпатская область – 41,24 (38,77);
Ивано-Франковская область - 20,99 (20,99);
Львовская область – 39,15 (40,66);
Ровенская область – 46,07 (39,15);
Тернопольская область – 25,14 (23,12);
Черновицкая область – 45,27 (44,27).
В Закарпатской области также превышен показатель заполненность кроватей для больных COVID-19: заняты 55,72% коек при допустимых 50%.
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