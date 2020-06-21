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Коронавирус. Киев и девять областей не готовы к ослаблению карантина

Коронавирус. Киев и девять областей не готовы к ослаблению карантина - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук
21.06.2020, 11:53

В Киеве и девяти областях превышены показатели инцидентности коронавирусной болезни. В Закарпатской области заняты 55% коек для больных COVID-19

Киев и девять областей не готовы к ослаблению коронавирусного карантина, поскольку эпидемическая ситуация в этих регионах не соответствует показателям, необходимым для ослабления ограничений. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

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В этих регионах превышен показатель инцидентности (количество заболевших COVID-19 за семь дней на 100 000 человек). Для ослабления карантина он должен быть не больше 12. Не готовы к ослаблению карантина:

Киев – 14,19 (сутками ранее - 13,95);

Винницкая область – 16,45 (16,71);

Волынская область – 37,24 (37,72);

Житомирская область – 17,56 16,32 (15,57);

Закарпатская область – 41,24 (38,77);

Ивано-Франковская область - 20,99 (20,99);

Львовская область – 39,15 (40,66);

Ровенская область – 46,07 (39,15);

Тернопольская область – 25,14 (23,12);

Черновицкая область – 45,27 (44,27).

В Закарпатской области также превышен показатель заполненность кроватей для больных COVID-19: заняты 55,72% коек при допустимых 50%.

  • 17 июня Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
  • Главный санврач Виктор Ляшко говорит, что в Украине чреда антирекордов заболеваемости вызвана отсутствием жестких карантинных ограничений.
  • Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, комментируя вспышку коронавируса, что ведомство будет инициировать усиление контроля карантинных мер в общественном транспорте и некоторых супермаркетах.
  • За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 735 новых больных (841 днем ранее), умерли восемь человек (девять), 103 пациента выздоровели (373).

Читайте также: Коронавирус. Киев вышел на первое место по числу заболевших – карта эпидемии

Марк Сировой
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