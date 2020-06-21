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Коронавирус. Киев вышел на первое место по числу заболевших – карта эпидемии

Коронавирус. Киев вышел на первое место по числу заболевших – карта эпидемии - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук
21.06.2020, 09:05

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной инфекцией выявлено во Львовской области. Ни одного нового больного COVID-19 – в Луганской

Киев обошел Черновицкую область по числу заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 и стал лидером по этому показателю среди регионов Украины. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

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За сутки больше всего новых больных выявили в Львовской (101), Ровенской (96), Закарпатской (80) областях и в столице (73).

Ни одного случая COVID-19 не зафиксировали в Луганской области. При этом отсутствуют данные о заболеваемости на временно оккупированных территориях Донбасса, Крыма и Севастополя.

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Развитие эпидемии по регионам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Киев - 4325 (73 заболевших  за сутки);

Черновицкая – 4324 (56);

Львовская – 3780 (101);

Ровенская – 2872 (101);

Киевская – 2208 (34);

Закарпатская – 2149 (80);

Ивано-Франковская – 2015 (34);

Харьковская – 1805 (26);

Волынская – 1782 (39);

Винницкая – 1647 (20);

Тернопольская – 1688 (45);

Одесская – 1266 (34);

Житомирская – 1257 (28);

Днепропетровская – 1042 (6);

Хмельницкая – 622 (10);

Кировоградская – 620 (8);

Черкасская – 603 (11);

Запорожская – 554 (3);

Черниговская – 475 (8);

Донецкая – 362 (7);

Николаевская – 358 (9);

Полтавская – 291 (1);

Сумская – 257 (5);

Херсонская – 188 (1);

Луганская – 72 (0).

Всего за время эпидемии в Украине выявили 36 560 заболевших, 1002 зараженных умерли, 16 509 выздоровели.

  • 17 июня Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
  • Главный санврач Виктор Ляшко говорит, что в Украине чреда антирекордов заболеваемости вызвана отсутствием жестких карантинных ограничений.
  • За 18 июня в Украине зафиксировали рекордную суточную заболеваемости - 921 новый больной COVID-19 за сутки.
  • Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, комментируя вспышку коронавируса, что ведомство будет инициировать усиление контроля карантинных мер в общественном транспорте и некоторых супермаркетах.

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Марк Сировой
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Украина киев эпидемия коронавирус COVID-19
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