Коронавирус. Киев вышел на первое место по числу заболевших – карта эпидемии

Киев обошел Черновицкую область по числу заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 и стал лидером по этому показателю среди регионов Украины. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.
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За сутки больше всего новых больных выявили в Львовской (101), Ровенской (96), Закарпатской (80) областях и в столице (73).
Ни одного случая COVID-19 не зафиксировали в Луганской области. При этом отсутствуют данные о заболеваемости на временно оккупированных территориях Донбасса, Крыма и Севастополя.
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Развитие эпидемии по регионам (нажмите на карту, чтобы увеличить):
Киев - 4325 (73 заболевших за сутки);
Черновицкая – 4324 (56);
Львовская – 3780 (101);
Ровенская – 2872 (101);
Киевская – 2208 (34);
Закарпатская – 2149 (80);
Ивано-Франковская – 2015 (34);
Харьковская – 1805 (26);
Волынская – 1782 (39);
Винницкая – 1647 (20);
Тернопольская – 1688 (45);
Одесская – 1266 (34);
Житомирская – 1257 (28);
Днепропетровская – 1042 (6);
Хмельницкая – 622 (10);
Кировоградская – 620 (8);
Черкасская – 603 (11);
Запорожская – 554 (3);
Черниговская – 475 (8);
Донецкая – 362 (7);
Николаевская – 358 (9);
Полтавская – 291 (1);
Сумская – 257 (5);
Херсонская – 188 (1);
Луганская – 72 (0).
Всего за время эпидемии в Украине выявили 36 560 заболевших, 1002 зараженных умерли, 16 509 выздоровели.
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