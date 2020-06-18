COVID-19 выявляют в 30% случаев, в Украине могут быть 132 000 зараженных – Ляшко

По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирус выявляют только в 30% реальных случаев заражения. В Украине потенциально могли инфицироваться 132 000 человек, рассказал на брифинге главный санврач Виктор Ляшко.
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"ВОЗ недавно провела исследование и сказала: во всех странах мира в среднем выявляют 30% случаев коронавирусной болезни. Все остальные проходят бессимптомно, либо люди не обращаются за помощью с легкими симптомами и тому подобное. Это происходит во всех странах, Украина наверняка не исключение", - сказал он.
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На основании этой информации Минздрав и Киевская школа экономики сделали модель, сравнивая ситуацию в Украине с данными ВОЗ.
"В мире в среднем 30% выявлений, в Китае в начале эпидемии было 31%, Украина доходила в мае до 40-45% выявления модельного количество случаев. В среднем мы можем говорить, по их модели и информации, что в Украине возможно потенциально заболели 132 000 людей. Но эти данные не подтвержденные, это модельная ситуация", - подчеркнул Ляшко.
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Чтобы подтвердить эти данные в Украине начали ИФА-тестирование, которое будет исследовать наличие иммунитета среди людей. Его будут проводить выборочно, в первую очередь в наиболее пострадавших населенных пунктов, где заболело много медиков.
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График - скриншот видео Минздрава