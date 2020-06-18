Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

COVID-19 выявляют в 30% случаев, в Украине могут быть 132 000 зараженных – Ляшко

COVID-19 выявляют в 30% случаев, в Украине могут быть 132 000 зараженных – Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (скриншот из видеозаписи)
18.06.2020, 11:25

По словам главного санврача Ляшко, в Украине заболеть COVID-19 могли 132 000 человек. Чтобы подтвердить эти данные, начато ИФА-тестирование

По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирус выявляют только в 30% реальных случаев заражения. В Украине потенциально могли инфицироваться 132 000 человек, рассказал на брифинге главный санврач Виктор Ляшко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"ВОЗ недавно провела исследование и сказала: во всех странах мира в среднем выявляют 30% случаев коронавирусной болезни. Все остальные проходят бессимптомно, либо люди не обращаются за помощью с легкими симптомами и тому подобное. Это происходит во всех странах, Украина наверняка не исключение", - сказал он.

Читайте также: Коронавирус. В Минздраве спрогнозировали число умерших до конца года - график

На основании этой информации Минздрав и Киевская школа экономики сделали модель, сравнивая ситуацию в Украине с данными ВОЗ.

"В мире в среднем 30% выявлений, в Китае в начале эпидемии было 31%, Украина доходила в мае до 40-45% выявления модельного количество случаев. В среднем мы можем говорить, по их модели и информации, что в Украине возможно потенциально заболели 132 000 людей. Но эти данные не подтвержденные, это модельная ситуация", - подчеркнул Ляшко.

Нажмите на график, чтобы увеличить

Чтобы подтвердить эти данные в Украине начали ИФА-тестирование, которое будет исследовать наличие иммунитета среди людей. Его будут проводить выборочно, в первую очередь в наиболее пострадавших населенных пунктов, где заболело много медиков.

  • Вчера Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
  • За прошедшие сутки в Украине выявили 829 новых заболевших COVID-19 - это рекордный показатель суточной заболеваемости с начала эпидемии. Всего в Украине за время эпидемии заболели 34 063 человек, 966 пациентов умерли, выздоровели 15 447 больных. 

Читайте также: Украина ведет переговоры о закупке британской вакцины против коронавируса

График - скриншот видео Минздрава

Марк Сировой
Еще по теме
Напишите нам
Виктор Ляшко Украина коронавирус COVID-19 ИФА
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 