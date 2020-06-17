Коронавирус. В Тернополе ужесточили карантин

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Сегодня, 17 июня, на заседании Тернопольского городского штаба по борьбе с коронавируса решили усилить карантинные меры. Об этом сообщает в Facebook Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом.

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Отмечается, что принято решение:

* запретить массовые мероприятия (за исключением проведения ВНО и связанные с деятельностью объектов критической инфраструктуры);

*запретить в заведениях общественного питания празднование массовых, длительных мероприятий (торжественные события, свадьбы);

*в заведениях общественного питания клиентам можно находиться до двух часов с соблюдением противоэпидемических мероприятий;

*руководители торгово-развлекательных центров и рынков должны обеспечить разграничение потоков посетителей (отдельный вход, отдельный выход), проводить обязательный температурный скрининг, восстановить дистанционную разметку для посетителей;

*деятельность учреждений, которые не могут обеспечить выполнение вышеуказанных требований, запретят;

*перевозки пассажиров осуществлять исключительно в масках в соответствии с количеством мест для сидения.

Сообщается, что с 18 июня ежедневно будут проверять общественный транспорт, рынки, ТРЦ города, чтобы убедиться, насколько там соблюдаются ограничительных мер.

По состоянию на утро 17 июня в Тернопольской области зафиксировано 1510 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них – 27 за последние сутки.

Сегодня Кабмин продолжил адаптивный карантин до 31 июля и определил критерии , по которым будут определять регионы со значительным распространением COVID-19.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице усиливают контроль за соблюдением коронавирусного карантина.

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