Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. В Тернополе ужесточили карантин

Коронавирус. В Тернополе ужесточили карантин - Фото
Фото: pixabay.com
17.06.2020, 19:20

В Тернополе приняли решение усилить карантинные ограничения, связанные с эпидемией коронавируса

Сегодня, 17 июня, на заседании Тернопольского городского штаба по борьбе с коронавируса решили усилить карантинные меры. Об этом сообщает в Facebook Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что принято решение:

* запретить массовые мероприятия (за исключением проведения ВНО и связанные с деятельностью объектов критической инфраструктуры);

*запретить в заведениях общественного питания празднование массовых, длительных мероприятий (торжественные события, свадьбы);

*в заведениях общественного питания клиентам можно находиться до двух часов с соблюдением противоэпидемических мероприятий;

*руководители торгово-развлекательных центров и рынков должны обеспечить разграничение потоков посетителей (отдельный вход, отдельный выход), проводить обязательный температурный скрининг, восстановить дистанционную разметку для посетителей;

*деятельность учреждений, которые не могут обеспечить выполнение вышеуказанных требований, запретят;

*перевозки пассажиров осуществлять исключительно в масках в соответствии с количеством мест для сидения.

Сообщается, что с 18 июня ежедневно будут проверять общественный транспорт, рынки, ТРЦ города, чтобы убедиться, насколько там соблюдаются ограничительных мер.

По состоянию на утро 17 июня в Тернопольской области зафиксировано 1510 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них – 27 за последние сутки.

  • Сегодня Кабмин продолжил адаптивный карантин до 31 июля и определил критерии, по которым будут определять регионы со значительным распространением COVID-19.
  • Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице усиливают контроль за соблюдением коронавирусного карантина.

Читайте также: Коронавирус. Меры усиления карантина, которые смогут вводить регионы: список

Наталия Медведева
Еще по теме
Напишите нам
Тернополь коронавирус карантин
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 