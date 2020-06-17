Кабмин назвал критерии для ужесточения карантина

Иллюстративное фото: скриншот из видео Радио Свобода

Кабинет министров определил критерии, по которым будут определять регионы со значительным распространением COVID-19. В таких областях могут ужесточать карантин. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

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Регионом со значительным распространением COVID-19 будет считаться регион, в котором есть один из следующих признаков:

- загруженность медицинских коек более 50%;

- среднее кол-во ПЦР и ИФА-тестирований меньше 24 на 100 000 жителей на протяжение последних семи дней;

- коэффициент обнаружения случаев инфицирования COVID-19 более 11%;

- показатель динамики увеличения случаев инфицирования COVID-19 больше восьми случаев на 100 000 жителей.

За прошедшие сутки в Украине выявлено 758 заболевших COVID-19.

Кабмин планирует наказывать за отсутствие маски в транспорте и помещениях.

Сегодня Кабмин продлил карантин в Украине до 31 июля.

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