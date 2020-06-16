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COVID-19. В одной из областей усилили карантин: что закрыли

COVID-19. В одной из областей усилили карантин: что закрыли - Фото
Иллюстративное фото: Lynn Bo Bo/EPA
16.06.2020, 12:50

По данным Минздрава, на 16 июня в Ивано-Франковской области коронавирусом заболели всего 1809 человек с начала пандемии

В Ивано-Франковской области из-за роста заболеваний коронавирусом приостановили работу фитнес-центров, спортивных залов, учреждений культуры. Об этом сообщает управление экономического и интеграционного развития Ивано-Франковского горсовета.

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"Приостановить работу учреждений культуры, в том числе с приемом посетителей по решению собственника (органа управления), в том числе культурных мероприятий, при условии пребывания не более одного человека на пяти квадратных метрах", - отмечается в сообщении.

В то же время разрешили проведение религиозных мероприятий из расчета не более одного человека на десять квадратных метров.

"В течение последних дней значительно возросло количество прикарпатцев, которые заболели коронавирусной болезнью. Показатель заболеваемости на 100 000 населения в течение семи дней вырос и составляет 13,44 при правительственном нормативе 12. Поэтому необходимо принять меры по усилению карантинных мероприятий на Прикарпатье", - отметил глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федоров.

  • На прошлой неделе в Украине дважды фиксировали рекордную суточную заболеваемость коронавирусом
  • 16 июня сообщалось, что в Ивано-Франковской области коронавирусом заболели 1809 человек с начала пандемии, 43 - за минувшие сутки.

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Арина Толина
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Ивано-Франковская область карантин коронавирус COVID -19
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