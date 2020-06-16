В Минздраве объяснили, сколько нужно времени для результатов тестов

Результаты тестов на выявление COVID-19 можно получить от семи часов до суток. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
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"Вообще мы стараемся делать срок тестирования около семи часов",- отметил Степанов, уточнив, что в это время входит транспортировка образцов и непосредственно тестирование.
"Стараемся делать это максимум в течение суток, не больше", - добавил Степанов.
Он объяснил, что делает Минздрав, если есть проблемы с большим количеством тестирований сразу в регионе. "В таком случае мы начинаем распределять это между областями, но мы уже наладили работу лабораторий", - сказал Степанов.
По его словам, на утро 16 июня задержки в проведении тестирований отмечаются только в Волынской и Донецкой областях.
За прошедшие сутки в Украине было сделано 16 476 тестов, из них 9 376 методом ПЦР, 7 097 – методом ИФА.
СПРАВКА. ПЦР-тест (полимеразная цепная реакция) может выявить патоген даже при наличии нескольких молекул его РНК/ДНК, то есть на очень ранних стадиях, либо при бессимптомном течении болезни.
С начала пандемии специалисты провели 507 251 ПЦР-тестирований, ИФА- тестов – 89 358.
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