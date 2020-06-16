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В Минздраве объяснили, сколько нужно времени для результатов тестов

В Минздраве объяснили, сколько нужно времени для результатов тестов - Фото
Иллюстративное фото: Laurent Gillieron/EPA
16.06.2020, 11:28

По данным Минздрава, сейчас задержки в проведении тестирований есть только в Волынской и Донецкой областях

Результаты тестов на выявление COVID-19 можно получить от семи часов до суток. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Вообще мы стараемся делать срок тестирования около семи часов",- отметил Степанов, уточнив, что в это время входит транспортировка образцов и непосредственно тестирование.

"Стараемся делать это максимум в течение суток, не больше", - добавил Степанов.

Он объяснил, что делает Минздрав, если есть проблемы с большим количеством тестирований сразу в регионе. "В таком случае мы начинаем распределять это между областями, но мы уже наладили работу лабораторий", - сказал Степанов.

По его словам, на утро 16 июня задержки в проведении тестирований отмечаются только в Волынской и Донецкой областях.
За прошедшие сутки в Украине было сделано 16 476 тестов, из них 9 376 методом ПЦР, 7 097 – методом ИФА.

СПРАВКА. ПЦР-тест (полимеразная цепная реакция) может выявить патоген даже при наличии нескольких молекул его РНК/ДНК, то есть на очень ранних стадиях, либо при бессимптомном течении болезни.

С начала пандемии специалисты провели 507 251 ПЦР-тестирований, ИФА- тестов – 89 358.

СПРАВКА. Иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA) – метод определения соединений/макромолекул/вирусов на основе специфической реакции "антиген-антитело". Образовавшийся комплекс выявляют при помощи фермента. Антитела связываются исключительно с определенными антигенами (чужеродными для организма соединениями) – и ни с какими другими.

Достоинства метода: относительно низкая цена, стабильность реагентов, простота регистрации, создание каскадных систем усиления химсигналов.
  • За прошедшие сутки зарегистрировали 666 новых больных. С начала эпидемии в Украине COVID-19 заболели 32 476 человек, 912 из них скончались, 14 528 больных одолели недуг.
  • LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

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Арина Толина
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