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На Закарпатье отменили ослабление карантина

На Закарпатье отменили ослабление карантина - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук
22.06.2020, 23:34

Аптекам и банкам рекомендуют обслуживать пожилых людей в специально отведенное время

Закарпатская комиссия ТЭБ и ЧС отменила ослабление карантина в области. Больницы будут принимать только больных коронавирусом, общественный транспорт прекращает работу по выходным, а аптекам и банкам рекомендуют обслуживать пожилых людей в специально отведенное время. Об этом сообщает Закарпатский областной Центр общественного здоровья.

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Медучреждениям запрещается проводить плановые мероприятия по госпитализации, кроме медпомощи, связанной с осложнениями при беременности и родах, медпомощи онкобольным, палиативной помощи и неотложных операций.

Запрещается работа общественного транспорта в выходные и праздничные дни, в том числе пригородного, междугородного, внутриобластного соединения.

С 23 июня до улучшения эпидемической ситуации в области установят контрольно-пропускные пункты на перевальных участках Яблунецкого перевала (автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львов) и Абранского перевала (автодорога М-06 Киев-Чоп).

Субъектам хозяйствования рекомендуется установить начало работы в 10:00 или более позднее время.

"Рекомендовать субъектам хозяйствования, осуществляющим деятельность в фармацевтической сфере, местным органам Пенсионного фонда, банковским учреждениям установить с 11:00 до 13:00 часы приема посетителей (потребителей) пожилого возраста, разграничив прием с другими посетителями. Не допускать в определенные выше часы прием других категорий граждан (потребителей)", - говорится в решении комиссии.

Полный текст документа.

  • 18 июня сообщалось, что власти Закарпатской области приняли решение ужесточить карантин в связи с тем, что в последние дни там фиксируют антирекорды выявленных больных COVID-19. Какие запреты вернулись.
  • За прошедшие сутки во Львовской области зафиксировали рекордную суточную заболеваемость COVID-19 – коронавирусную болезнь выявили у 200 человек. 
Вадим Ребрина
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