Возобновление запретов. В Закарпатской области ужесточают карантин

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Власти Закарпатской области приняли решение ужесточить карантин в связи с тем, что в последние дни там фиксируют антирекорды выявленных больных COVID-19. Об этом сообщил в Facebook председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров.

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Отмечается, что количество новых случаев СОVID-19 за последние 7 дней в Закарпатье на 100 000 населения составляет 32,07, в то время необходимый для ослабления карантина показатель – не более 12 человек в 100 000 населения.

Сообщается, что на всей территории области запретили:

* проведение культурно-развлекательных мероприятий, в которых запланировано участие более 20 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов власти, а также тренировок и сборов спортсменов национальных сборных команд и профессиональных клубов;

* свадьбы с участием более 10 человек; поминки и похороны – с участием более 10 человек в помещениях и 20-ти на открытом воздухе;

* работу спортзалов, фитнес-центров, тренажерных залов и проведение спортивных мероприятий на стадионах с количеством участников более 20 человек;

* работу учреждений дошкольного образования;

* работу бассейнов, спа-зон и развлекательных заведений;

* работу ресторанов, кафе и других заведений питания в закрытых помещениях;

* межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом.

Власти области решили восстановить работу контрольно-пропускного пункта на Абранском перевале (автодорога М-06 Киев-Чоп) с проведением температурного скрининга въезжающих на территорию области.

Сегодня сообщалось, что Болградский район Одесской области изолировали из-за вспышки коронавируса.

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