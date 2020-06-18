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Несмотря на высокие показатели. В Черновцах ослабили коронавирусный карантин

Несмотря на высокие показатели. В Черновцах ослабили коронавирусный карантин - Фото
Черновцы (фото - pixabay.com)
18.06.2020, 07:10

В Черновцах ослабили введенный из-за эпидемии коронавирусной болезни карантин. В частности, работать смогут сауны и бани

В Черновцах ослабили карантин, хотя область входит в список регионов с высокими показателями инцидентности. Об этом сообщила пресс-служба местного горсовета.

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Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила отменить постановление о запрете работы заведений бытового обслуживания населения, в частности бань и саун. Все открытые заведения должны работать, соблюдая рекомендации главного санврача.

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Также был расширен список граждан, которые имеют право проезда в транспорте, осуществляющем специальные перевозки. В список вошли:

- участники боевых действий,

- члены семей погибших участников боевых действий;

- люди с инвалидностью;

- дети до 10 лет в сопровождении взрослых.

Эти категории людей смогут воспользоваться транспортом при наличии свободных мест и предъявлении удостоверения их статуса.

Также управлению культуры горсовета, паркам имени Шевченко и Октябрьскому поручено обеспечить выполнение рекомендаций главного санврача при работе аттракционов на открытом воздухе.

  • Вчера сообщалось, что в Черновицкой области инцидентность (количество заболевших COVID-19 за семь дней на 100 000 человек) не позволяет ослабить коронавирусный карантин. В области этот показатель за сутки вырос с 31,51 до 36,06, а установленный Минздравом минимальный уровень - 12.
  • По состоянию на утро 17 июня Черновицкая область была лидером среди всех регионов по числу заболевших - 4082 выявленных больных COVID-19 с начала эпидемии. По данным местной облгосадминистрации, в самих Черновцах диагноз COVID-19 поставили 1480 людям (33 - за последние сутки). 
  • За 16 июня в Украине выявлено 758 заболевших COVID-19 - это наивысший показатель суточной заболеваемости за все время эпидемии в стране.
  • Вчера Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

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Марк Сировой
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