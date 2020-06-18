Несмотря на высокие показатели. В Черновцах ослабили коронавирусный карантин

В Черновцах ослабили карантин, хотя область входит в список регионов с высокими показателями инцидентности. Об этом сообщила пресс-служба местного горсовета.
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Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила отменить постановление о запрете работы заведений бытового обслуживания населения, в частности бань и саун. Все открытые заведения должны работать, соблюдая рекомендации главного санврача.
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Также был расширен список граждан, которые имеют право проезда в транспорте, осуществляющем специальные перевозки. В список вошли:
- участники боевых действий,
- члены семей погибших участников боевых действий;
- люди с инвалидностью;
- дети до 10 лет в сопровождении взрослых.
Эти категории людей смогут воспользоваться транспортом при наличии свободных мест и предъявлении удостоверения их статуса.
Также управлению культуры горсовета, паркам имени Шевченко и Октябрьскому поручено обеспечить выполнение рекомендаций главного санврача при работе аттракционов на открытом воздухе.
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