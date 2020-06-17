Коронавирус. В Киеве и восьми областях выявили более 40 новых заболевших

Во Львовской и Закарпатской областях выявлено наибольшее количество заболевших коронавирусной инфекцией за сутки. Об этом говорят данные, опубликованные Советом национальной безопасности и обороны.
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В Черновицкой области и Киеве с начала эпидемии зафиксировано более 4000 заболевших, более 3000 - во Львовской области, более 2000 - в Ровенской и Киевской областях, более 1000 - в Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Харьковской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Одесской и Днепропетровской областях.
Данные по областям:
Черновицкая - 4082 заболевших (69 за сутки);
Киев - 4026 (41);
Львовская - 3227 (155);
Ровенская - 2499 (26);
Киевская - 2078 (29);
Ивано-Франковская - 1849 (40);
Закарпатская - 1808 (82);
Харьковская - 1652 (57);
Волынская - 1554 (55);
Тернопольская - 1510 (27);
Винницкая - 1500 (45);
Одесская - 1158 (25);
Житомирская - 1147 (46);
Днепропетровская - 1012 (8);
Кировоградская - 592 (2);
Черкасская - 564 (2);
Хмельницкая - 577 (17);
Запорожская - 538 (7);
Черниговская - 427 (3);
Донецкая - 338 (4);
Николаевская - 323 (2);
Полтавская - 281 (2);
Сумская - 230 (2);
Херсонская - 183 (0);
Луганская - 66 (6).
Данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса отсутствуют.
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