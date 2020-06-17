Коронавирус. В Киеве и восьми областях выявили более 40 новых заболевших

Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета

Во Львовской и Закарпатской областях выявлено наибольшее количество заболевших коронавирусной инфекцией за сутки. Об этом говорят данные, опубликованные Советом национальной безопасности и обороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В Черновицкой области и Киеве с начала эпидемии зафиксировано более 4000 заболевших, более 3000 - во Львовской области, более 2000 - в Ровенской и Киевской областях, более 1000 - в Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Харьковской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Одесской и Днепропетровской областях.

Данные по областям:

Черновицкая - 4082 заболевших (69 за сутки);

Киев - 4026 (41);

Львовская - 3227 (155);

Ровенская - 2499 (26);

Киевская - 2078 (29);

Ивано-Франковская - 1849 (40);

Закарпатская - 1808 (82);

Харьковская - 1652 (57);

Волынская - 1554 (55);

Тернопольская - 1510 (27);

Винницкая - 1500 (45);

Одесская - 1158 (25);

Житомирская - 1147 (46);

Днепропетровская - 1012 (8);

Кировоградская - 592 (2);

Черкасская - 564 (2);

Хмельницкая - 577 (17);

Запорожская - 538 (7);

Черниговская - 427 (3);

Донецкая - 338 (4);

Николаевская - 323 (2);

Полтавская - 281 (2);

Сумская - 230 (2);

Херсонская - 183 (0);

Луганская - 66 (6).

Данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса отсутствуют.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

началась вспышка заболевания За позавчера, 15 июня, в Украине диагностировали 666 новых заболевших COVID-19.

666 новых заболевших На прошлой неделе в стране дважды фиксировали рекордную заболеваемость за сутки.

Кабмин планирует наказывать за отсутствие маски в транспорте и помещениях.

LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

Читайте также: Врач из Львова: Вирус изменился, пневмония может развиться быстро и бессимптомно