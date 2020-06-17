Коронавирус. Киев и десять областей не готовы к ослаблению карантина

Киев и десять областей не готовы к ослаблению карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Хуже всего эпидемиологическая ситуация в Волынской, Ровенской, Львовской и Черновицкой областях.
Регионы, в которых инцидентность (количество заболевших COVID-19 за семь дней на 100 000 человек) превышает установленный Минздравом уровень (12):
- Киев - 15,03 (вчера - 15,57);
- Винницкая область - 19,95 (18,13);
- Волынская область - 32,97 (37,43);
- Житомирская область - 14,41 (13,75);
- Закарпатская область - 28,82 (24,01);
- Ивано-Франковская область - 16,6 (15,14);
- Львовская область - 37,36 (34,29);
- Ровенская область - 32,71 (32,88);
- Тернопольская область - 17,98 (17,15);
- Черновицкая область - 36,06 (31,51);
- Черниговская область - 12,12 (12,42).
Количество занятых мест в больницах, принимающих пациентов с COVID-19, а также количество ежедневно проводимых тестов на коронавирус во всех регионах соответствует критериям Минздрава.
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