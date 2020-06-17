Коронавирус. Киев и десять областей не готовы к ослаблению карантина

Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА

Киев и десять областей не готовы к ослаблению карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Хуже всего эпидемиологическая ситуация в Волынской, Ровенской, Львовской и Черновицкой областях.

Регионы, в которых инцидентность (количество заболевших COVID-19 за семь дней на 100 000 человек) превышает установленный Минздравом уровень (12):

- Киев - 15,03 (вчера - 15,57);

- Винницкая область - 19,95 (18,13);

- Волынская область - 32,97 (37,43);

- Житомирская область - 14,41 (13,75);

- Закарпатская область - 28,82 (24,01);

- Ивано-Франковская область - 16,6 (15,14);

- Львовская область - 37,36 (34,29);

- Ровенская область - 32,71 (32,88);

- Тернопольская область - 17,98 (17,15);

- Черновицкая область - 36,06 (31,51);

- Черниговская область - 12,12 (12,42).

Количество занятых мест в больницах, принимающих пациентов с COVID-19, а также количество ежедневно проводимых тестов на коронавирус во всех регионах соответствует критериям Минздрава.

За прошедшие сутки в Украине выявлено 758 заболевших COVID-19.

Кабмин планирует наказывать за отсутствие маски в транспорте и помещениях.

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