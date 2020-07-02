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Ляшко сообщил, сколько объектов могли стать источником распространения COVID-19

Ляшко сообщил, сколько объектов могли стать источником распространения COVID-19 - Фото
Виктор Ляшко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
02.07.2020, 12:59

По данным Минздрава, более 9122 объектов стали потенциальным источником возможного распространения коронавирусной инфекции COVID-19

обновлено

Специалисты Госпотребслужбы провели 37 000 проверок по соблюдению карантинных правил предпринимателями за минувшую неделю, на каждом четвертом выявлены нарушения. Об этом сегодня на брифинге сообщил главный санврач Виктор Ляшко.

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"Это свидетельствует о том, что более 9122 объектов стали потенциальным источником возможного распространения коронавируса", - подчеркнул Ляшко.

По данным на 2 июля, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 889 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Это на 225 случаев больше, чем было днем ранее (664).

ОБНОВЛЕНО в 13:34В пресс-службе Минздрава уточнили LIGA.net, что 9122 объектов – это разные субъекты хозяйствования. "Нацполиция отчитывается, что - это разные субъекты хозяйствования", - отметили в пресс-службе, добавив, что речь идет также и о кафе, ресторанах и спортзалах.

  • 17 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
  • За два месяца в Украине почти на 400% увеличилось число активных больных COVID-19, несколько раз фиксировали рекордную суточную заболеваемость. В Минздраве объясняют вспышку коронавируса нарушениями карантина.

Читайте также: СOVID-19. В Минздраве напомнили о штрафах для тех, кто без маски

Арина Толина
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Виктор Ляшко проверки минздрав коронавирус COVID-19 источник
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