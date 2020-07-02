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СOVID-19. В Минздраве напомнили о штрафах для тех, кто без маски

СOVID-19. В Минздраве напомнили о штрафах для тех, кто без маски - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук
02.07.2020, 11:23

Минздрав надеется на скорое принятие Радой законопроекта, который устанавливает штрафы за неношение медмасок в общественных местах и транспорте

Кабмин предусматривает штрафы за отсутствие медицинской маски в общественных местах для украинцев 170-255 грн, для владельцев заведений, в которых нарушают правила карантина, 3400-5100 грн. Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Вчера на заседании правительства был одобрен законопроект, который будет передан в Верховную Раду, о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Он регламентирует установление соответствующих штрафов за неношение масок. Предусматриваются как для физических лиц штрафы, так и для юридических лиц. Для физических лиц - штрафы от 170 до 255 грн", - отметил Степанов.

По его словам, владельцам заведений питания, спортивных учреждений или магазинов в случае, если они не придерживаются установленных карантинных требований и не следят за соблюдением масочного режима в помещениях, грозит штраф от 3400 грн до 5100 грн.

Степанов уточнил, что этот законопроект будет передан в Верховную Раду. "Надеемся, что наши народные депутаты его поддержат", - добавил чиновник.

Министр здравоохранения в очередной раз призвал украинцев носить защитные маски в общественном транспорте и помещениях, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться антисептиками.

По данным на 2 июля, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 889 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Это на 225 случаев больше, чем было днем ранее (664)

  • 3 июня Зеленский с членами своего офиса в Хмельницком посетил кафе и выпил там кофе, хотя работа кафе на вход посетителей была в тот момент запрещена.
  • 4 июня главный санврач Ляшко заявил, что не считает нарушением карантина поход Зеленского в кафе. 
  • В тот же день Зеленский заявил, что готов заплатить штраф, если что-то нарушил.
  • 10 июня президент сообщил журналистам, что полиция выписала ему штраф.
  • 19 июня суд в Хмельницком обратился в Верховный суд за разъяснением, можно ли привлекать к административной ответственности Зеленского, если президент обладает неприкосновенностью.

Читайте также: Кофе в кафе на карантине. Оштрафованы Ермак, Ляшко и другие спутники Зеленского

Арина Толина
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