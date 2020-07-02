СOVID-19. В Минздраве напомнили о штрафах для тех, кто без маски

Кабмин предусматривает штрафы за отсутствие медицинской маски в общественных местах для украинцев 170-255 грн, для владельцев заведений, в которых нарушают правила карантина, 3400-5100 грн. Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
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"Вчера на заседании правительства был одобрен законопроект, который будет передан в Верховную Раду, о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Он регламентирует установление соответствующих штрафов за неношение масок. Предусматриваются как для физических лиц штрафы, так и для юридических лиц. Для физических лиц - штрафы от 170 до 255 грн", - отметил Степанов.
По его словам, владельцам заведений питания, спортивных учреждений или магазинов в случае, если они не придерживаются установленных карантинных требований и не следят за соблюдением масочного режима в помещениях, грозит штраф от 3400 грн до 5100 грн.
Степанов уточнил, что этот законопроект будет передан в Верховную Раду. "Надеемся, что наши народные депутаты его поддержат", - добавил чиновник.
Министр здравоохранения в очередной раз призвал украинцев носить защитные маски в общественном транспорте и помещениях, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться антисептиками.
По данным на 2 июля, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 889 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Это на 225 случаев больше, чем было днем ранее (664)
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