Кофе в кафе на карантине. Оштрафованы Ермак, Ляшко и другие спутники Зеленского

Фото Telegram Офиса президента

Все сопровождавшие президента Владимира Зеленского во время посещения кафе в Хмельницком оштрафованы за нарушение правил карантина. Об этом LIGA.net сообщила пресс-секретарь Хмельницкого городского районного суда Наталия Совва.

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Оштрафованы глава Офиса президента Андрей Ермак, его первый заместитель Сергей Трофимов, главный санврач Виктор Ляшко, глава Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет, мэр Хмельницкого Александр Симчишин и частный предприниматель Андрей Мельниченко.

Штраф составил 17 000 грн. Решение суда может быть обжаловано в течение 10 дней.

3 июня Зеленский с членами своего офиса в Хмельницком посетил кафе и выпил там кофе, хотя работа кафе на вход посетителей была в тот момент запрещена.

4 июня главный санврач Ляшко заявил , что не считает нарушением карантина поход Зеленского в кафе.

В тот же день Зеленский заявил, что готов заплатить штраф , если что-то нарушил.

10 июня президент сообщил журналистам, что полиция выписала ему штраф.

Сегодня суд в Хмельницком обратился в Верховный суд за разъяснением , можно ли привлекать к административной ответственности Зеленского, если президент обладает неприкосновенностью.