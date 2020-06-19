Кофе в кафе на карантине. Оштрафованы Ермак, Ляшко и другие спутники Зеленского

Все сопровождавшие президента Владимира Зеленского во время посещения кафе в Хмельницком оштрафованы за нарушение правил карантина. Об этом LIGA.net сообщила пресс-секретарь Хмельницкого городского районного суда Наталия Совва.
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Оштрафованы глава Офиса президента Андрей Ермак, его первый заместитель Сергей Трофимов, главный санврач Виктор Ляшко, глава Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет, мэр Хмельницкого Александр Симчишин и частный предприниматель Андрей Мельниченко.
Штраф составил 17 000 грн. Решение суда может быть обжаловано в течение 10 дней.