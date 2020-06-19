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Кофе в кафе на карантине. Оштрафованы Ермак, Ляшко и другие спутники Зеленского

Кофе в кафе на карантине. Оштрафованы Ермак, Ляшко и другие спутники Зеленского - Фото
Фото Telegram Офиса президента
19.06.2020, 14:38

Штраф для главы Офиса президента, главного санврача и других составил 17 000 грн

Все сопровождавшие президента Владимира Зеленского во время посещения кафе в Хмельницком оштрафованы за нарушение правил карантина. Об этом LIGA.net сообщила пресс-секретарь Хмельницкого городского районного суда Наталия Совва.

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Оштрафованы глава Офиса президента Андрей Ермак, его первый заместитель Сергей Трофимов, главный санврач Виктор Ляшко, глава Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет, мэр Хмельницкого Александр Симчишин и частный предприниматель Андрей Мельниченко.

Штраф составил 17 000 грн. Решение суда может быть обжаловано в течение 10 дней.

  • 3 июня Зеленский с членами своего офиса в Хмельницком посетил кафе и выпил там кофе, хотя работа кафе на вход посетителей была в тот момент запрещена.
  • 4 июня главный санврач Ляшко заявил, что не считает нарушением карантина поход Зеленского в кафе. 
  • В тот же день Зеленский заявил, что готов заплатить штраф, если что-то нарушил.
  • 10 июня президент сообщил журналистам, что полиция выписала ему штраф.
  • Сегодня суд в Хмельницком обратился в Верховный суд за разъяснением, можно ли привлекать к административной ответственности Зеленского, если президент обладает неприкосновенностью.
Денис Юдин, Юрий Смирнов
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