Кофе на карантине. Суд просит разъяснить, можно ли штрафовать Зеленского

Фото Telegram Офиса президента

Хмельницкий городской районный суд не стал сегодня выносить решение по делу о возможном нарушении президентом Владимиром Зеленским карантина и обратился в Верховный суд за разъяснением. Об этом сообщает ye.ua.

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Верховный суд просят определить, может ли президент быть привлечен к административной ответственности, если по ст. 105 Конституции он пользуется неприкосновенностью.

Административный протокол на Зеленского был составлен за возможное нарушение карантина, когда он во время рабочей поездки пил со спутниками кофе внутри кафе в Хмельницком.

Суд оштрафовал бывших вместе с Зеленским главу Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета и мэра Хмельницкого Александра Симчишина на 17 000 грн каждого, также они должны уплатить по 400 грн судебного сбора.

3 июня Зеленский с членами своего офиса в Хмельницком посетил кафе и выпил там кофе, хотя работа кафе на вход посетителей была в тот момент запрещена.

4 июня главный санврач Ляшко заявил , что не считает нарушением карантина поход Зеленского в кафе.

В тот же день Зеленский заявил, что готов заплатить штраф , если что-то нарушил.

10 июня президент сообщил журналистам, что полиция выписала ему штраф.