Степанов об антирекорде по коронавирусу: Упрямо не хотим придерживаться правил

Иллюстрация: скриншот из видео Думская, 1/Youtube

Рост числа заболевших коронавирусом в Украине связан с несоблюдением рекомендаций, установленных Министерством здравоохранения, в частности, масочного режима или социальной дистанции. Об этом заявил глава Миндрава Максим Степанов на брифинге.

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"Уже две недели мы наблюдаем рост количества инфицированных коронавирусом. Уже две недели я обращаюсь к вам по-поводу соблюдения рекомендаций, тех правил, которые были установлены Минздравом: это масочный режим, социальная дистанция, использование антисептиков", - заявил Степанов, уточнив, что соблюдение этих правил "делает нашу жизнь безопаснее" и уменьшает шанс попасть в больницу.

"Почему-то мы уперто не хотим придерживаться этих правил. Результат COVID-19 показывает очень-очень быстро. У нас же не только растет количество инфицированных, у нас растет количество людей, которые госпитализируются каждый день", - заявил Степанов и добавил, что за предыдущие сутки "протестировано по пневмонии" 958 человек.

"Таких цифр у нас еще не было. Это говорит о том, что количество людей с пневмонией резко растет и это все результат, в частности, нашей легкомысленности", - подчеркнул он.

"Мы уже тщательно работаем над разворачиванием второй волны наших больниц, которые будут предоставлять помощь больным коронавирусом", - заявил Степанов, уточнив, что в больницу попадают не бессимптомные пациенты, а тяжелобольные. "Подумайте над тем, что когда-то может закончиться и вторая волна больниц, и третья волна больниц. Просто не будет возможности предоставлять медицинскую помощь", - резюмировал он.

За прошедшие сутки, 23 июня, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 940 человек.

17 июня 2020-го адаптивный карантин был продлен до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения, если ситуация ухудшится.

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