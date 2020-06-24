Украинский антирекорд по коронавирусу: 940 новых заболевших за сутки

За прошедшие сутки, 23 июня, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 940 человек, 217 госпитализированы. Это на 107 больных больше, чем было позавчера. Данные предоставил COVID-19-дашборд от Совета нацбезопасности и обороны, а также Центр общественного здоровья Минздрава.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
За прошлые сутки болезнь унесла жизнь 16 пациентов (днем ранее – 23), однако 453 выздоровели (314 днем ранее).
23 июня в стране было сделано 13 199 тестов на генетический материал SARS-CoV-2 по методу полимеразной цепной реакции. Тестов с иммуноферментным анализом, который определяет, переболел или болеет сейчас человек коронавирусом, сделано 10 592. Суммарно – 23 721 тестов (днем ранее – 19 404).
Читайте также: Шмыгаль: Тотальный карантин может привести к катастрофическим последствиям
Всего со дня объявления противоэпидемиологических мер в стране зарегистрировали 39 014 заболевших COVID-19, из них 1051 умер, а 17 409 выздоровели.
График суточной заболеваемости в Украине (нажмите, чтобы увеличить):
Читайте также: В Киеве разрешили принимать посетителей внутри кафе и ресторанов