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Украинский антирекорд по коронавирусу: 940 новых заболевших за сутки

Украинский антирекорд по коронавирусу: 940 новых заболевших за сутки - Фото
Иллюстративное фото: Marcin Gadomski/EPA
24.06.2020, 08:54

В Украине за все время коронавирус выявили у 39 014 людей. Суточное число смертей среди больных COVID-19 уменьшилось в сравнении с предыдущим днем

За прошедшие сутки, 23 июня, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 940 человек, 217 госпитализированы. Это на 107 больных больше, чем было позавчера. Данные предоставил COVID-19-дашборд от Совета нацбезопасности и обороны, а также Центр общественного здоровья Минздрава.

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За прошлые сутки болезнь унесла жизнь 16 пациентов (днем ранее – 23), однако 453 выздоровели (314 днем ранее).

23 июня в стране было сделано 13 199 тестов на генетический материал SARS-CoV-2 по методу полимеразной цепной реакции. Тестов с иммуноферментным анализом, который определяет, переболел или болеет сейчас человек коронавирусом, сделано 10 592. Суммарно – 23 721 тестов (днем ранее – 19 404).

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Всего со дня объявления противоэпидемиологических мер в стране зарегистрировали 39 014 заболевших COVID-19, из них 1051 умер, а 17 409 выздоровели.

График суточной заболеваемости в Украине (нажмите, чтобы увеличить):

  • Ранее главсанврач Ляшко объяснял рост числа заболевших безответственностью людей, которые восприняли смягчение карантина как его отмену, - не носят маски в магазинах/транспорте/на собраниях, не соблюдают дистанцию ~2 м друг от друга.
  • LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

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Евгений Пилипенко
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