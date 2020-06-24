Украинский антирекорд по коронавирусу: 940 новых заболевших за сутки

Иллюстративное фото: Marcin Gadomski/EPA

За прошедшие сутки, 23 июня, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 940 человек, 217 госпитализированы. Это на 107 больных больше, чем было позавчера. Данные предоставил COVID-19-дашборд от Совета нацбезопасности и обороны, а также Центр общественного здоровья Минздрава.

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За прошлые сутки болезнь унесла жизнь 16 пациентов (днем ранее – 23), однако 453 выздоровели (314 днем ранее).

23 июня в стране было сделано 13 199 тестов на генетический материал SARS-CoV-2 по методу полимеразной цепной реакции. Тестов с иммуноферментным анализом, который определяет, переболел или болеет сейчас человек коронавирусом, сделано 10 592. Суммарно – 23 721 тестов (днем ранее – 19 404).

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Всего со дня объявления противоэпидемиологических мер в стране зарегистрировали 39 014 заболевших COVID-19, из них 1051 умер, а 17 409 выздоровели.

График суточной заболеваемости в Украине (нажмите, чтобы увеличить):

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

В марте ВОЗ объявила пандемию.

17 июня 2020-го адаптивный карантин был продлен до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения, если ситуация ухудшится.

Ранее главсанврач Ляшко объяснял рост числа заболевших безответственностью людей, которые восприняли смягчение карантина как его отмену, - не носят маски в магазинах/транспорте/на собраниях, не соблюдают дистанцию ~2 м друг от друга.

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