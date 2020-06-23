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Шмыгаль: Тотальный карантин может привести к катастрофическим последствиям

Шмыгаль: Тотальный карантин может привести к катастрофическим последствиям - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)
23.06.2020, 14:28

Премьер Денис Шмыгаль считает, что украинцы рано расслабились и перестали бояться COVID-19

Тотальный карантин сегодня может привести к более катастрофическим последствиям, чем просто коронавирус. Об этом у себя в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, такой вид карантина разрушает экономику.

"В Украине в течение прошлой недели росло число заболевших коронавирусом. Но тотальный карантин сегодня может привести к более катастрофическим последствиям, чем просто коронавирус. Поэтому Украина перешла на адаптивный карантин и теперь использует эту модель", - отметил Шмыгаль.

Премьер убежден, что украинцы рано расслабились и перестали бояться коронавируса, он призвал их соблюдать социальную дистанцию, носить в помещениях маски, пользоваться антисептиками.

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Арина Толина
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