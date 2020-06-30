Коронавирус. В Украине увеличилось число заболевших за сутки

Иллюстративное фото: Роман Балук

В Украине выявили 706 заболевших коронавирусной болезнью за прошедшие сутки. Днем ранее было на 60 диагнозов COVID-19 меньше, передает Совет национальной безопасности и обороны.

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За сутки также зафиксировали 12 умерших (днем ранее - 18) и 88 выздоровевших (93).

За все время эпидемии в Украине выявили 44 334 заболевших. Умерли 1159 больных COVID-19. Выздоровели 19 115 пациентов.

За два месяца в Украине почти на 400% увеличилось число активных больных COVID-19. В последние две недели в стране несколько раз фиксировали рекордную суточную заболеваемость. В Минздраве объясняют вспышку коронавируса нарушениями карантина.

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