Киев все ближе к возвращению строгого карантина – Кличко

Виталий Кличко (Фото: пресс-служба Кабмина)

В Киеве ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусной болезнью COVID-19, столичные власти все ближе к принятию решения об ужесточении карантина. Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

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"Вирус не отступил. И, если количество больных будет расти, а количество свободных коек в опорных больницах в ближайшие дни существенно уменьшится, мы будем вынуждены вернуться к строгим ограничениям. В том числе, и в работе общественного транспорта. И, подчеркну, мы все ближе к такому решению", - сказал он.

По словам Кличко, в столице ослабили карантин, поскольку понимают, что бизнесу надо функционировать, а людям - зарабатывать. Однако ситуация ухудшается, поскольку горожане не соблюдают карантинные правила: не носят маски в транспорте, где наивысший риск заразиться, не соблюдают дистанцию и собираются большими компаниями.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали рекордную суточную заболеваемость: впервые за день выявили более 1000 больных.

За прошедшие сутки в Киеве выявили 113 новых больных COVID-19. Всего за время эпидемии в Киеве выявлено 4724 заболевших, 102 умерших и 1490 выздоровевших.

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