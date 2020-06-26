Коронавирус в Украине. Число заболевших за сутки превысило психологический рубеж

За прошедшие сутки, 25 июня, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 1109 человек. Это на 115 больных больше, чем было позавчера. Данные предоставил COVID-19-дашборд от Совета нацбезопасности и обороны, а также Центр общественного здоровья Минздрава.
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График суточной заболеваемости в Украине (нажмите, чтобы увеличить):
За этот период болезнь унесла жизнь 19 пациентов (днем ранее – 16).
При этом за сутки 541 пациент выздоровел (349 днем ранее) – рекордный показатель.
Всего проведенных тестов в Украине (на начало 25 июня) методом ПЦР - 607 017, методом ИФА - 164 982.
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Со дня объявления противоэпидемиологических мер в стране зарегистрировали 41 117 заболевших COVID-19, из них 1086 умерли, а 18 299 выздоровели.
Новость будет дополнена данными...
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