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Коронавирус в Украине. Число заболевших за сутки превысило психологический рубеж

Коронавирус в Украине. Число заболевших за сутки превысило психологический рубеж - Фото
Фото: Polina Tankilevitch / pexels.com
26.06.2020, 08:51

За вчерашний день в стране COVID-19 диагностировали у 1109 человек. Больше тысячи новых больных за сутки до сих пор не было

За прошедшие сутки, 25 июня, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 1109 человек. Это на 115 больных больше, чем было позавчера. Данные предоставил COVID-19-дашборд от Совета нацбезопасности и обороны, а также Центр общественного здоровья Минздрава.

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График суточной заболеваемости в Украине (нажмите, чтобы увеличить):

За этот период болезнь унесла жизнь 19 пациентов (днем ранее – 16).

При этом за сутки 541 пациент выздоровел (349 днем ранее) – рекордный показатель.

Всего проведенных тестов в Украине (на начало 25 июня) методом ПЦР - 607 017, методом ИФА - 164 982.

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Со дня объявления противоэпидемиологических мер в стране зарегистрировали 41 117 заболевших COVID-19, из них 1086 умерли, а 18 299 выздоровели.

Новость будет дополнена данными...

  • Минздрав объясняет рост числа заболевших безответственностью людей, которые восприняли смягчение карантина как его отмену, - не носят маски в магазинах/транспорте/на собраниях и не соблюдают дистанцию ~2 м друг от друга там же.
  • LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

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Евгений Пилипенко
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Украина статистика эпидемия коронавирус COVID-19
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