ВОЗ отнесла Украину к странам с "ускоренным распространением" COVID-19

Иллюстративное фото: Роман Балук

Украина оказалась среди 11 стран, где "ускоренное распространение привело к значительной вспышке" коронавируса. Об этом заявил руководитель Всемирной организации здравоохранения в Европе доктор Ганс Клюге, сообщает ВВС.

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Он сказал, что в течение нескольких недель говорил о риске вспышки, так как страны начали корректировать свои карантинные меры.

"В некоторых странах Европы этот риск стал реальностью - в 30 странах за последние две недели увеличилось число новых случаев. В 11 из них ускоренное распространение привело к существенной вспышке, которая, если ее не остановить, снова поставит системы здравоохранения на грань", - сказал Клюге.

Позже в ВОЗ назвали эти 11 стран: Армения, Швеция, Молдова, Северная Македония, Азербайджан, Казахстан, Албания, Босния и Герцеговина, Кыргызстан, Украина и Косово.

Несмотря на предупреждение о вспышке, Клюге сказал, что ВОЗ ожидает стабилизации ситуации в большинстве стран в течение лета.

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"Но мы действительно должны подготовиться к осени, когда COVID-19 может столкнуться с сезонным гриппом, пневмонией и другими заболеваниями, потому что в конечном итоге вирус все еще активно циркулирует в наших общинах, и нет пока никакого эффективного лечения, никакой эффективной вакцины", - сказал представитель ВОЗ.

на 400% За два месяца в Украине почти увеличилось число активных больных COVID-19. В последние две недели в стране несколько раз фиксировали рекордную суточную заболеваемость.

Степанов связывает вспышку с нарушениями правил адаптивного карантина сообщил о подготовке второй волны больниц для госпитализированных с COVID-19.