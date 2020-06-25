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ВОЗ отнесла Украину к странам с "ускоренным распространением" COVID-19

ВОЗ отнесла Украину к странам с "ускоренным распространением" COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук
25.06.2020, 22:05

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили о риске для систем здравоохранения одиннадцати стран

Украина оказалась среди 11 стран, где "ускоренное распространение привело к значительной вспышке" коронавируса. Об этом заявил руководитель Всемирной организации здравоохранения в Европе доктор Ганс Клюге, сообщает ВВС.

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Он сказал, что в течение нескольких недель говорил о риске вспышки, так как страны начали корректировать свои карантинные меры.

"В некоторых странах Европы этот риск стал реальностью - в 30 странах за последние две недели увеличилось число новых случаев. В 11 из них ускоренное распространение привело к существенной вспышке, которая, если ее не остановить, снова поставит системы здравоохранения на грань", - сказал Клюге.

Позже в ВОЗ назвали эти 11 стран: Армения, Швеция, Молдова, Северная Македония, Азербайджан, Казахстан, Албания, Босния и Герцеговина, Кыргызстан, Украина и Косово.

Несмотря на предупреждение о вспышке, Клюге сказал, что ВОЗ ожидает стабилизации ситуации в большинстве стран в течение лета.

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"Но мы действительно должны подготовиться к осени, когда COVID-19 может столкнуться с сезонным гриппом, пневмонией и другими заболеваниями, потому что в конечном итоге вирус все еще активно циркулирует в наших общинах, и нет пока никакого эффективного лечения, никакой эффективной вакцины", - сказал представитель ВОЗ.

Вадим Ребрина
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