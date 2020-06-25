Шмыгаль заявил о серьезной волне COVID-19: Открываем резервные больницы

Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Украина начинает разворачивать больницы второй волны для приема заболевших коронавирусом из-за значительно увеличившейся загруженности больниц. Об этом в Telegram написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Сегодня зафиксирован очередной антирекорд - почти тысяча новых случаев. Загруженность больниц значительно увеличилась. Это значит, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости", - написал он.

Шмыгаль отмечает, что, по мнению украинских медиков и эпидемиологов, главная причина в том, что люди перестали соблюдать ограничения, а местные власти не решаются эти ограничения усиливать.

По словам премьера, похожая модель адаптивного карантина используется не только в Украине, но в других странах при ослаблении ограничительных мер и соблюдении карантинных правил количество заболевших не растет, а держится на умеренном уровне.

"Поэтому если мы хотим уберечь экономику и не закрывать страну на жесткий карантин, единственный путь - вместе придерживаться ограничений, предложенных в адаптивной модели. Это маски, дезинфекция и социальная дистанция. Прошу всех быть честными и с ответственностью относиться к простым правилам", - написал Шмыгаль.

на 400% За два месяца в Украине почти увеличилось число активных больных COVID-19. В последние две недели в стране несколько раз фиксировали рекордную суточную заболеваемость.

Степанов связывает вспышку с нарушениями правил адаптивного карантина сообщил о подготовке второй волны больниц для госпитализированных с COVID-19.

Сегодня ВОЗ включила Украину в число 11 стран, где "ускоренное распространение привело к значительной вспышке" коронавируса.