Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Шмыгаль заявил о серьезной волне COVID-19: Открываем резервные больницы

Шмыгаль заявил о серьезной волне COVID-19: Открываем резервные больницы - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)
25.06.2020, 23:18

Единственный путь не закрывать Украину на жесткий карантин - придерживаться ограничений, отметил премьер

Украина начинает разворачивать больницы второй волны для приема заболевших коронавирусом из-за значительно увеличившейся загруженности больниц. Об этом в Telegram написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Сегодня зафиксирован очередной антирекорд - почти тысяча новых случаев. Загруженность больниц значительно увеличилась. Это значит, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости", - написал он.

Шмыгаль отмечает, что, по мнению украинских медиков и эпидемиологов, главная причина в том, что люди перестали соблюдать ограничения, а местные власти не решаются эти ограничения усиливать.

По словам премьера, похожая модель адаптивного карантина используется не только в Украине, но в других странах при ослаблении ограничительных мер и соблюдении карантинных правил количество заболевших не растет, а держится на умеренном уровне.

"Поэтому если мы хотим уберечь экономику и не закрывать страну на жесткий карантин, единственный путь - вместе придерживаться ограничений, предложенных в адаптивной модели. Это маски, дезинфекция и социальная дистанция. Прошу всех быть честными и с ответственностью относиться к простым правилам", - написал Шмыгаль.

  • За два месяца в Украине почти на 400% увеличилось число активных больных COVID-19. В последние две недели в стране несколько раз фиксировали рекордную суточную заболеваемость.
  • Степанов связывает вспышку с нарушениями правил адаптивного карантина и сообщил о подготовке второй волны больниц для госпитализированных с COVID-19.
  • Сегодня ВОЗ включила Украину в число 11 стран, где "ускоренное распространение привело к значительной вспышке" коронавируса.
Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
карантин Денис Шмыгаль коронавирус COVID -19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 