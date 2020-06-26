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COVID-19. В Киеве выросла суточная заболеваемость: более 100 пациентов – карта

COVID-19. В Киеве выросла суточная заболеваемость: более 100 пациентов – карта - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук
26.06.2020, 12:07

За время эпидемии коронавируса в Киеве выявили 4724 заболевших и 102 умерших. Больше всего больных COVID-19 за сутки появилось в Дарницком районе

За прошедшие сутки в Киеве выявили 113 новых заболевших коронавирусной болезнью COVID-19, что на 28 случаев больше, чем было днем ранее. Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

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Среди новых заболевших было 58 женщин в возрасте от 19 до 85 лет, четырехлетняя девочка, 49 мужчин от 18 до 78 больных, семь мальчиков от трех до 15 лет. Госпитализированы 25 больных.

Также за сутки умерли один человек (днем ранее не было летальных исходов), а выздоровели 17 (33).

Больше всего новых инфицированных было в Дарницком (19 случаев), Днепровском (18), Оболонском (18) и Деснянском (15) районах.

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Всего за время эпидемии в Киеве выявлено 4724 заболевших, 102 умерших и 1490 выздоровевших.

  • За прошедшие сутки в Украине зафиксировали рекордную суточную заболеваемость: впервые за день выявили более 1000 больных.
  • За два месяца в Украине почти на 400% увеличилось число активных больных COVID-19. В последние две недели рекордную суточную заболеваемость фиксировали несколько раз. В Минздраве объясняют вспышку коронавируса нарушениями карантина.
  • На этой неделе  во Львове и Киеве, которые являются одними из лидеров по заболеваемости, ослабили карантин.

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Карта - пресс-служба мэра Киева

Марк Сировой
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