COVID-19. В Киеве выросла суточная заболеваемость: более 100 пациентов – карта

Иллюстративное фото: Роман Балук

За прошедшие сутки в Киеве выявили 113 новых заболевших коронавирусной болезнью COVID-19, что на 28 случаев больше, чем было днем ранее. Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

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Среди новых заболевших было 58 женщин в возрасте от 19 до 85 лет, четырехлетняя девочка, 49 мужчин от 18 до 78 больных, семь мальчиков от трех до 15 лет. Госпитализированы 25 больных.

Также за сутки умерли один человек (днем ранее не было летальных исходов), а выздоровели 17 (33).

Больше всего новых инфицированных было в Дарницком (19 случаев), Днепровском (18), Оболонском (18) и Деснянском (15) районах.

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Всего за время эпидемии в Киеве выявлено 4724 заболевших, 102 умерших и 1490 выздоровевших.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали рекордную суточную заболеваемость: впервые за день выявили более 1000 больных.

За два месяца в Украине почти на 400% увеличилось число активных больных COVID-19. В последние две недели рекордную суточную заболеваемость фиксировали несколько раз . В Минздраве . В Минздраве объясняют вспышку коронавируса нарушениями карантина.

увеличилось фиксировали На этой неделе во Львове и Киеве , которые являются одними из лидеров по заболеваемости, ослабили карантин.

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Карта - пресс-служба мэра Киева