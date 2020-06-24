Коронавирус. Во Львове ослабили карантин

Дезинфекция улиц во Львове (Фото - Markiian Lyseiko, EPA)

Сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям Львова приняла решение об ослаблении карантина. Об этом в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

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Во Львове разрешили работу заведений общепита в помещении (до 10 клиентов) и спортзалов (до 10 посетителей). Садовый уточнил, что собственники таких заведений должны обеспечить системной ИФА-тестирование для своих сотрудников.

"Такие ослабления являются вынужденным шагом для сохранения малого и среднего бизнеса", - заявил Садовый, уточнив, что эпидемиологическая ситуация остается "непростой".

За прошедшие сутки во Львовской области выявили 203 новых заболевших коронавирусом. Во Львове выявили 62 заболевших COVID-19.

За прошедшие сутки, 23 июня, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 940 человек.

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