Коронавирус. Во Львове ослабили карантин

Сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям Львова приняла решение об ослаблении карантина. Об этом в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
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Во Львове разрешили работу заведений общепита в помещении (до 10 клиентов) и спортзалов (до 10 посетителей). Садовый уточнил, что собственники таких заведений должны обеспечить системной ИФА-тестирование для своих сотрудников.
"Такие ослабления являются вынужденным шагом для сохранения малого и среднего бизнеса", - заявил Садовый, уточнив, что эпидемиологическая ситуация остается "непростой".
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