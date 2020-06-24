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Коронавирус. Динамика эпидемии COVID-19 по регионам Украины - карта

Коронавирус. Динамика эпидемии COVID-19 по регионам Украины - карта - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета
24.06.2020, 09:12

В Херсонской области новых заболевших COIVD-19 нет

За сутки больше всего заболевших коронавирусом в Украине - во Львовской, Ровенской областях и в Киеве. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Центра общественного здоровья.

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В Херсонской области новых заболевших нет.

В трех регионах: Киеве, Черновицкой и Львовской областях - число заболевших превысило 4000, в Ровенской области более 3000 заболевших.

Данные о заболевших по регионам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Заразившиеся коронавирусом по областям (Фото - ЦОЗ)

Киев - 4528 заболевших (99 за сутки);

Черновицкая - 4478 (59);

Львовская - 4423 (203);

Ровенская - 3164 (126);

Закарпатская - 2369 (78);

Киевская - 2332 (47);

Ивано-Франковская - 2124 (33);

Волынская - 1955 (61);

Харьковская - 1891 (47);

Тернопольская - 1786 (42);

Винницкая - 1723 (33);

Одесская - 1370 (37);

Житомирская - 1304 (9);

Днепропетровская - 1060 (11);

Кировоградская - 634 (3);

Хмельницкая - 627 (5);

Черкасская - 614 (9);

Запорожская - 559 (4);

Черниговская - 494 (9);

Донецкая - 376 (8);

Николаевская - 368 (2);

Полтавская - 300 (4);

Сумская - 272 (9);

Херсонская - 188 (0);

Луганская - 75 (2).

Данные с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма отсутствуют.

  • По данным Минздрава, на вчерашний день к смягчению карантина не были готовы 14 областей.
  • C начала пандемии в мире коронавирус подтвердили у 9 359 278 человек, 479 879 пациентов умерли, 5 046 269 выздоровели.

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Денис Юдин
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