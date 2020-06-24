Коронавирус. Динамика эпидемии COVID-19 по регионам Украины - карта

За сутки больше всего заболевших коронавирусом в Украине - во Львовской, Ровенской областях и в Киеве. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Центра общественного здоровья.
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В Херсонской области новых заболевших нет.
В трех регионах: Киеве, Черновицкой и Львовской областях - число заболевших превысило 4000, в Ровенской области более 3000 заболевших.
Данные о заболевших по регионам (нажмите на карту, чтобы увеличить):
Киев - 4528 заболевших (99 за сутки);
Черновицкая - 4478 (59);
Львовская - 4423 (203);
Ровенская - 3164 (126);
Закарпатская - 2369 (78);
Киевская - 2332 (47);
Ивано-Франковская - 2124 (33);
Волынская - 1955 (61);
Харьковская - 1891 (47);
Тернопольская - 1786 (42);
Винницкая - 1723 (33);
Одесская - 1370 (37);
Житомирская - 1304 (9);
Днепропетровская - 1060 (11);
Кировоградская - 634 (3);
Хмельницкая - 627 (5);
Черкасская - 614 (9);
Запорожская - 559 (4);
Черниговская - 494 (9);
Донецкая - 376 (8);
Николаевская - 368 (2);
Полтавская - 300 (4);
Сумская - 272 (9);
Херсонская - 188 (0);
Луганская - 75 (2).
Данные с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма отсутствуют.
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