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Коронавирус. В мире растет суточная заболеваемость - динамика пандемии

Коронавирус. В мире растет суточная заболеваемость - динамика пандемии - Фото
Иллюстративное фото: Orestis Panagiotou/EPA
24.06.2020, 07:44

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки - в США, Бразилии и Индии

За прошедшие сутки в мире выявлено 162 994 новых случая COVID-19, сутками ранее - 138 975.Об этом говорят данные, сведенные на сайте Worldometer.

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Выросло и число умерших от коронавируса - 5465 за сутки, днем ранее - 3880. 

Всего с начала пандемии в мире коронавирус подтвердили у 9 359 278 человек, 479 879 пациентов умерли, 5 046 269 выздоровели.

Пять стран с наибольшим числом заболевших:

1. США – заболели 2 424 168 человек (+36 015 за сутки), умерли 123 473 (+863), выздоровели 1 020 381;

2. Бразилия – заболели 1 151 479 (+40 131), умерли 52 771 (+1364), выздоровели 613 345;

3. Россия – заболели 599 705 (+7425), умерли 8359 (+153), выздоровели 356 429;

4. Индия – заболели 456 115 (+14 483), умерли 14 483 (+468), выздоровели 258 574;

5. Великобритания – заболели 306 210 (+921), умерли 42 927 (+280), данные о выздоровевших не указаны.

  • На утро 23 июня в Украине зарегистрировали 38 074 заболевших COVID-19, 1035 умерли пациентов, 16 956 выздоровели.
  • По данным Минздрава, к смягчению карантина не готовы 14 областей.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Денис Юдин
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