Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ослабление карантина. В Киеве разрешили работу кинотеатров, театров и бассейнов

Ослабление карантина. В Киеве разрешили работу кинотеатров, театров и бассейнов - Фото
Кинотеатр Киев (Фото: пресс-служба КГГА)
24.06.2020, 12:30

В Киеве разрешили проводить культурные мероприятия численностью не более 10 человек

В Киеве разрешили работу кинотеатров, театров и бассейнов. Об этом сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Бассейны будут открыты для индивидуальных тренировок. Кинотеатры и театры смогут работать с ограниченным количеством посетителей и при условии соблюдения дистанции между ними.

По утвержденным КГГА правилам, в кинотеатрах расстояние между местами для зрителей в зале должно составлять не менее 1,5 метров, там, где кресла невозможно перенести, зрители должны рассаживаться так, чтобы места рядом с ними, впереди и сзади оставались свободными.

Также в Киеве можно будет проводить культурные и художественные мероприятия численностью не более 10 человек.

  • С 12 марта работа кинотеатров и других заведений культуры в Киеве была остановлена из-за распространения коронавируса.
  • Вчера стало известно, что киевским ресторанам и кафе разрешили принимать посетителей в помещениях.
  • 13 июня в Минздраве заявили, что пока не будут разрешать работу кинотеатров.
  • За прошедшие сутки в Киеве выявлено 99 новых случаев COVID-19, с начала эпидемии - 4528.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
киев карантин кинотеатры коронавирус COVID-19 бассейны театры
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 