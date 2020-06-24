Ослабление карантина. В Киеве разрешили работу кинотеатров, театров и бассейнов

Кинотеатр Киев (Фото: пресс-служба КГГА)

В Киеве разрешили работу кинотеатров, театров и бассейнов. Об этом сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

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Бассейны будут открыты для индивидуальных тренировок. Кинотеатры и театры смогут работать с ограниченным количеством посетителей и при условии соблюдения дистанции между ними.

По утвержденным КГГА правилам, в кинотеатрах расстояние между местами для зрителей в зале должно составлять не менее 1,5 метров, там, где кресла невозможно перенести, зрители должны рассаживаться так, чтобы места рядом с ними, впереди и сзади оставались свободными.

Также в Киеве можно будет проводить культурные и художественные мероприятия численностью не более 10 человек.

С 12 марта работа кинотеатров и других заведений культуры в Киеве была остановлена из-за распространения коронавируса.

Вчера стало известно, что киевским ресторанам и кафе разрешили принимать посетителей в помещениях.

13 июня в Минздраве заявили, что пока не будут разрешать работу кинотеатров

За прошедшие сутки в Киеве выявлено 99 новых случаев COVID-19, с начала эпидемии - 4528.

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