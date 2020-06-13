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Коронавирус. В Украине кинотеатры пока открывать не будут - Минздрав

Коронавирус. В Украине кинотеатры пока открывать не будут - Минздрав - Фото
Фото: depositphotos.com
13.06.2020, 11:50

Кинотеатры планировали открыть не раньше 2 июля

Кабмин принял решение не открывать пока кинотеатры с целью предотвращения ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Прежде всего, мы ограничили работу кинотеатров с целью предотвращения ухудшения эпидемиологической ситуации. То есть наши кинотеатры не открываются", - отметил Степанов.

По его словам, перед принятием решения он провел встречу с представителями больших сетей кинотеатров, и все эти вопросы были с ними согласованы.

  • 11 июня министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что кинотеатры в Украине не смогут открыться раньше 2 июля. 
  • 12 июня в Украине за минувшие сутки заболели COVID-19 753 человек (сутками ранее - 683), 409 пациентов выздоровели (426), десять умерли (16).

Читайте также: В Минздраве назвали причину роста случаев коронавируса в Украине

Арина Толина
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