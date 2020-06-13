Коронавирус. В Украине кинотеатры пока открывать не будут - Минздрав

Кабмин принял решение не открывать пока кинотеатры с целью предотвращения ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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"Прежде всего, мы ограничили работу кинотеатров с целью предотвращения ухудшения эпидемиологической ситуации. То есть наши кинотеатры не открываются", - отметил Степанов.
По его словам, перед принятием решения он провел встречу с представителями больших сетей кинотеатров, и все эти вопросы были с ними согласованы.
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