Кинотеатры откроют не раньше 2 июля, но не из-за коронавируса: нечего показывать

Александр Ткаченко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Кинотеатры в Украине не смогут открыться раньше 2 июля. Основная причина – перенос украинских и мировых премьер. Об этом сообщил в Telegram министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он пояснил, что в ближайшее время не будет больших сборов в кинотеатрах, из-за переноса дат мировых и украинских премьер.

По словам Ткаченко, 30% наполненность зала – это работа в "минус", в таких условиях кинотеатры не смогут платить зарплату персоналу.

"Встретились с представителями индустрии и профильными депутатами, обсудили с министром здравоохранения. Общее мнение – с 2 июля может начаться только поэтапное возвращение кинотеатров к жизни", – написал Ткаченко.

По первоначальному плану поэтапного ослабления карантина, кинотеатры должны были открыться 10 июня.

19 мая в Минкульте предупредили, что кинотеатрам может быть невыгоден поэтапный выход из карантина – расходы на деятельность превысят прибыль.