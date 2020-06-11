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Кинотеатры откроют не раньше 2 июля, но не из-за коронавируса: нечего показывать

Кинотеатры откроют не раньше 2 июля, но не из-за коронавируса: нечего показывать - Фото
Александр Ткаченко (Фото: пресс-служба Кабмина)
11.06.2020, 21:56

Возобновление работы украинских кинотеатров перенесли на 2 июля, в связи с проблемами с репертуаром

Кинотеатры в Украине не смогут открыться раньше 2 июля. Основная причина – перенос украинских и мировых премьер. Об этом сообщил в Telegram министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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Он пояснил, что в ближайшее время не будет больших сборов в кинотеатрах, из-за переноса дат мировых и украинских премьер.

По словам Ткаченко, 30% наполненность зала – это работа в "минус", в таких условиях кинотеатры не смогут платить зарплату персоналу.

"Встретились с представителями индустрии и профильными депутатами, обсудили с министром здравоохранения. Общее мнение – с 2 июля может начаться только поэтапное возвращение кинотеатров к жизни", – написал Ткаченко.

  • По первоначальному плану поэтапного ослабления карантина, кинотеатры должны были открыться 10 июня.
  • 19 мая в Минкульте предупредили, что кинотеатрам может быть невыгоден поэтапный выход из карантина – расходы на деятельность превысят прибыль.
Наталия Медведева
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