Кинотеатры откроют не раньше 2 июля, но не из-за коронавируса: нечего показывать

Кинотеатры в Украине не смогут открыться раньше 2 июля. Основная причина – перенос украинских и мировых премьер. Об этом сообщил в Telegram министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
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Он пояснил, что в ближайшее время не будет больших сборов в кинотеатрах, из-за переноса дат мировых и украинских премьер.
По словам Ткаченко, 30% наполненность зала – это работа в "минус", в таких условиях кинотеатры не смогут платить зарплату персоналу.
"Встретились с представителями индустрии и профильными депутатами, обсудили с министром здравоохранения. Общее мнение – с 2 июля может начаться только поэтапное возвращение кинотеатров к жизни", – написал Ткаченко.