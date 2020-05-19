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Поэтапный выход из карантина может быть невыгоден кинотеатрам – Минкульт

Поэтапный выход из карантина может быть невыгоден кинотеатрам – Минкульт - Фото
Светлана Фоменко (Фото - пресс-служба Министерства культуры, молодежи и спорта)
19.05.2020, 17:59

В Минкульте предупредили, что кинотеатрам может быть невыгоден поэтапный выход из карантина – расходы на деятельность превысят прибыль

В Кабинете министров думают о том, чтобы на первом этапе открыть кинотеатры с ограничением в 30% заполненных мест в зале, но такой вариант может быть невыгоден отрасли. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра культуры, молодежи и спорта Светлана Фоменко, передает hromadske.

"Если говорить об этапах выхода из карантина, то и в кинотеатрах, и в других концертных залах любой формы собственности, в первую очередь, должны быть соблюдены требования, которые утверждены Минздравом, и диктуют своими протоколами медики. То есть на первом этапе это возможно заполнение на 30%", - сказала она.

Фоменко уточнила, что получила информацию от представителей отрасли культуры, что такая заполненность залов увеличит расходы на их содержание и продолжение деятельности, но не принесет желаемой прибыли.

Фоменко также сказала, что правительство планирует разрешить работать всей культурной сфере, включая кинотеатры и концерты, на последнем этапе снятия карантина. В качестве предварительной даты рассматривают 1 июля.

Сегодня, 19 мая, главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Минздрав намерен продлить карантин до 22 июня, но он будет адаптивным.

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Наталия Медведева
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