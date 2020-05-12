Коронавирус. В 20-ти городах Украины осветили небо – напомнить о культуре: видео

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В Украине проводится акция #стопкультурнийкарантин, организованная деятелями культуры, которые хотят напомнить правительству о своем существовании

Сегодня, 12 мая, в Украине проводится акция #стопкультурнийкарантин, организованная деятелями культуры, которые хотят напомнить правительству о своем существовании и просят помощи с разработкой плана по выходу из карантина. Трансляцию события ведет в Facebook KyivMusicDays.

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Отмечается, что к акции присоединились 20 городов. Среди них: Харьков, Львов, Хмельницкий, Винница, Черкассы, Одесса, Чернигов, Ужгород, Тернополь, Киев, Ровно, Полтава, Умань, Мариуполь, Каменское, Кременчуг, Дрогобыч, Стрый, Вышгород.

В 22:00 на знаковых локациях украинских городов включили устремленные в небо лучи света.

Сообщается, что в отрасли культуры в Украине заняты более 250 000 человек – артистов, актеров, музыкантов, балетмейстеров, организаторов мероприятий, кинотеатров, ивент агентств, технического персонала света, звука и сцены, декораторов, билетных операторов – сотни специализаций и профессий, без которых невозможно представить современную культурную жизнь страны.

  • 11 мая  в Украине ослабили ряд карантинных мер: подробный список того, что уже можно делать и что – пока нельзя.
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Теги: акция, культура, карантин, коронавирус
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