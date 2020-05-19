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Минздрав намерен продлить карантин до 22 июня: он будет адаптивным – Ляшко

Минздрав намерен продлить карантин до 22 июня: он будет адаптивным – Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)
19.05.2020, 11:03

Главный санврач Ляшко ожидает, что эпидемия коронавируса будет находиться на плато. Он говорит, что до 22 июня будет адаптивный карантин.

Минздрав намерен продлить до 22 июня карантин, введенный из-за эпидемии коронавирусной болезни COVID-19, но он будет с ослаблениями. Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы Сніданок на 1+1.

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"Мы не понимаем, как будет вести себя вирус летом в наших условиях. Где-то до 22 июня мы будем продлевать карантин, но он будет адаптивным, со смягчающими мероприятиями", - сказал он добавив, что эпидемия, вероятно, будет находиться на плато.

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Ляшко подчеркнул, что вопрос отмены карантина будет зависеть от динамики эпидемии.

Все будет зависеть от эпидситуации. Возможно, будет стремительное снижение количества случаев, и тогда карантин будет отменен, - сказал он.

  • Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что завтра на заседании Кабмина рассмотрят ослабления карантина, которые начнут действовать с 22 мая.
  • Также сегодня министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о критериях и этапах выхода из карантина в регионах. 

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Марк Сировой
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Виктор Ляшко карантин коронавирус COVID-19
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