Ослабление карантина. Кличко рассказал, что откроют после 22 мая

После 22 мая в Киеве начнется новый этап ослабления коронавирусного карантина. Об этом сегодня на брифинге рассказал мэр Киева Виталий Кличко.
При условии соблюдения противоэпидемиологических мер в городе начнут работать:
Также мэр добавил, что после 22 мая общественный наземный транспорт начнет работать в обычном режиме. По словам Кличко, власти готовы возобновить работу метро с 25 мая и ждут соответствующего разрешения от Кабмина.
Он также сказал, что большие торогово-развлекательные центры (ТРЦ) нужно открывать тогда, когда начнет работать метро.
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