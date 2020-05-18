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Ослабление карантина. Кличко рассказал, что откроют после 22 мая

Ослабление карантина. Кличко рассказал, что откроют после 22 мая - Фото
Иллюстративное фото: Госпотребслужба
18.05.2020, 12:30

После 22 мая в Киеве ослабят карантин: откроют ряд предприятий, наземный транспорт будет работать в обычном режиме. Мэрия готова открыть метро 25 мая.

После 22 мая в Киеве начнется новый этап ослабления коронавирусного карантина. Об этом сегодня на брифинге рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

При условии соблюдения противоэпидемиологических мер в городе начнут работать:

  • Промышленные рынки
  • Большие магазины площадью до 1000 квадратных метров
  • Спортзалы и фитнес-центры, кроме бассейнов

Также мэр добавил, что после 22 мая общественный наземный транспорт начнет работать в обычном режиме. По словам Кличко, власти готовы возобновить работу метро с 25 мая и ждут соответствующего разрешения от Кабмина.

Он также сказал, что большие торогово-развлекательные центры (ТРЦ) нужно открывать тогда, когда начнет работать метро. 

  • 5 мая в Дарницком доме-интернате для девочек в Киеве выявили 81 случай заболевания COVID-19, трое сотрудников госпитализированы. 
  • Вчера сообщалось, что резкий рост заболеваемости зафиксирован в Ирпенском регионе Киевской области. 
  • За минувшие сутки Киевская область обошла по числу заболевших Ивано-Франковскую.

Читайте также: Коронавирус. В Киеве уменьшилось число новых больных за сутки: карта по районам

Марк Сировой
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