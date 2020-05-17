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Коронавирус. В Ирпенском регионе резко возросла заболеваемость COVID-19

Коронавирус. В Ирпенском регионе резко возросла заболеваемость COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА
17.05.2020, 18:55

В Ирпеснком регионе за последние сутки зафиксировано 24 заболевших коронавирусом. Это почти в пять раз больше, чем сутками ранее

В городе Ирпень и близлежаших поселках Киевской области резко возрасло суточное число заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом пишет Ирпенский городской центр первичной медико-санитарной помощи в Facebook.

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За последние сутки выявлено 24 случая: 17 - в Ирпене, 7 – в Коцюбинском,  1 – в Ворзеле. При этом 16 мая сообщалось о пяти новых заболевших за сутки, а 15 мая – о двух.

Всего с начала эпидемии в регионе зафиксировали 624 подозрения на COVID-19, выявлено 94 заболевших, 65 образцов находятся на исследовании. Летальных случаев нет, выздоровели 17 человек.

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Больше всего заболевших – в Ирпене (57 больных) и Коцюбинском (22). В Гостомеле выявлено 9 человек с СOVID-19, в Ворзеле – 5.

  • На 09:00 17 мая в Украине коронавирус подтвержден у 18 291 человека, 514 человек умерли, 5116 пациентов выздоровели. В семи регионах зафиксировано более 1000 заболевших. 
  • 15 мая в Дарницком доме-интернате для девочек в Киеве выявили 81 случай заболевания COVID-19, трое сотрудников госпитализированы.

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Марк Сировой
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