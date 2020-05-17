Коронавирус. В Украине число заболевших превысило 18 000, умерших уже более 500

Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета

В Украине за сутки от коронавируса выздоровели 210 пациентов, выявлено 433 новых случая. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

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На 09:00 17 мая в Украине коронавирус подтвержден у 18 291 человека, 514 человек умерли, 5116 пациентов выздоровели.

За минувшие сутки зафиксировали 433 новых случая заболевания (сутками ранее - 528), 17 человек умерли (сутками ранее - 21), выздоровело 210 пациентов (сутками ранее - 433).

На амбулаторном лечении находятся 12 503 пациента, из них 1070 детей и 3569 медиков. Госпитализация понадобилась 5788 людям, из них 231 ребенок и 653 медика. Подключение к аппарату ИВЛ потребовалось для 238 человек, в том числе для одного ребенка и 20 медиков.

На утро 17 мая в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 4 721 828 человек, 313 260 умерли, 1 812 136 выздоровели.

На следующей неделе Минздрав планирует начать тестирование на антитела к коронавирусу.

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