В Украине начнут использовать ИФА-тесты на следующей неделе - Степанов

В Украине начнут использовать ИФА-тестирование на следующей неделе для диагностирования COVID-19. Об этом cегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
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По его словам, ИФА-тесты покажут уровень антител в крови человека. "Сейчас уже разработан механизм тестирования, где определен, в том числе и круг лиц, способ", - уточнил Степанов.
Чиновник добавил, что в понедельник, 18 мая, уже будет подписан соответствующий указ министра здравоохранения о введении ИФА-тестов.
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"Думаю, что уже на следующей неделе мы начнем вводить ИФА-тест. Это очень увеличит количество тестирований. Мы очень расширим круг лиц, которых мы будем тестировать", - отметил Степанов.
Он уточнил, что в Минздраве планируют, в частности, использовать тесты украинского производства.