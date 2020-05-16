В Украине начнут использовать ИФА-тесты на следующей неделе - Степанов

Максим Степанов (Фото: пресс-служба Кабмина)

В Украине начнут использовать ИФА-тестирование на следующей неделе для диагностирования COVID-19. Об этом cегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, ИФА-тесты покажут уровень антител в крови человека. "Сейчас уже разработан механизм тестирования, где определен, в том числе и круг лиц, способ", - уточнил Степанов.

Чиновник добавил, что в понедельник, 18 мая, уже будет подписан соответствующий указ министра здравоохранения о введении ИФА-тестов.

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"Думаю, что уже на следующей неделе мы начнем вводить ИФА-тест. Это очень увеличит количество тестирований. Мы очень расширим круг лиц, которых мы будем тестировать", - отметил Степанов.

Он уточнил, что в Минздраве планируют, в частности, использовать тесты украинского производства.

СПРАВКА. Иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA) – метод определения соединений/макромолекул/вирусов на основе специфической реакции "антиген-антитело". Образовавшийся комплекс выявляют при помощи фермента. Антитела связываются исключительно с определенными антигенами (чужеродными для организма соединениями) – и ни с какими другими.



Достоинства метода: относительно низкая цена, стабильность реагентов, простота регистрации, создание каскадных систем усиления химсигналов.

резидент Владимир Зеленский подписал закон , который позволит Минздраву усилить тестирование на коронавирус COVID-19. 15 мая п