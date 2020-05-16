Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Украине начнут использовать ИФА-тесты на следующей неделе - Степанов

В Украине начнут использовать ИФА-тесты на следующей неделе - Степанов - Фото
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Кабмина)
16.05.2020, 10:32

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что планируется использование ИФА-тестов украинского производства

В Украине начнут использовать ИФА-тестирование на следующей неделе для диагностирования COVID-19. Об этом cегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, ИФА-тесты покажут уровень антител в крови человека. "Сейчас уже разработан механизм тестирования, где определен, в том числе и круг лиц, способ", - уточнил Степанов.

Чиновник добавил, что в понедельник, 18 мая, уже будет подписан соответствующий указ министра здравоохранения о введении ИФА-тестов.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Думаю, что уже на следующей неделе мы начнем вводить ИФА-тест. Это очень увеличит количество тестирований. Мы очень расширим круг лиц, которых мы будем тестировать", - отметил Степанов.

Он уточнил, что в Минздраве планируют, в частности, использовать тесты украинского производства.

СПРАВКА. Иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA) – метод определения соединений/макромолекул/вирусов на основе специфической реакции "антиген-антитело". Образовавшийся комплекс выявляют при помощи фермента. Антитела связываются исключительно с определенными антигенами (чужеродными для организма соединениями) – и ни с какими другими.

Достоинства метода: относительно низкая цена, стабильность реагентов, простота регистрации, создание каскадных систем усиления химсигналов.
Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
Украина максим степанов коронавирус ИФА-тесты
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 