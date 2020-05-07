Рада приняла закон о массовом тестировании на коронавирус

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Законопроект №3380 о массовом тестировании и привлечении волонтеров-медиков к борьбе с коронавирусом принят Верховной Радой за основу и в целом.

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"За" проголосовало 336 нардепов, "против" - 1, "воздержались" - 0.

Законопроект даст возможность приобщать интернов, а также врачей без подтвержденной квалификации к борьбе с коронавирусом на волонтерских началах.

Также закон должен обеспечить проведение Минздравом массового тестирования на коронавирус и повысить размер пособия находящимся на самоизоляции медикам до 100% средней зарплаты независимо от их страхового стажа.

Законопроект был инициирован нардепом из фракции Голос Ольгой Стефанишиной в соавторстве с депутатами фракций Голос, Слуга народа, Батькивщина, Европейская солидарность и группы За будущее.

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