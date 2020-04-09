Коронавирус. В Минздраве объяснили, почему нельзя протестировать всех украинцев

Игорь Кузин (Фото: uacrisis.org)

Протестировать на коронавирусную инфекцию COVID-19 сейчас всех украинцев в стране технически практически невозможно. Об этом сегодня на брифинге заявил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.

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По его словам, для тестирования каждая страна выбирает свои диагностические клинические или лабораторные протоколы.

Он подчеркнул, что ни одна страна мира не обеспечивает массовое тестирование всех граждан.

"Поэтому такая опция сейчас пока не рассматривается и вряд ли будет применена. Прежде всего, потому, что это не является целесообразным. Технически это почти невозможно сделать", - отметил Кузин.

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Кузин напомнил, что в соответствии с действующими протоколами, Украина тестирует и обеспечивает бесплатным тестированием методом ПРЛ всех лиц, которые подпадают под эпидемиологически и клинические критерии.

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"Для лиц, которые не подпадают под эти критерии, обследование методом ПРЛ возможно только в случае, если они являются прямыми контактными лицами по отношению к подтвержденному случаю", - объяснил Кузин.

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