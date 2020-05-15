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Зеленский подписал закон об усилении тестирования на COVID-19

Зеленский подписал закон об усилении тестирования на COVID-19 - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)
15.05.2020, 19:09

Закон предусматривает обязательное тестирование всех лиц с признаками коронавирусной болезни, а также тех, кто контактировал с больными COVID-19

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволит Минздраву усилить тестирование на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Закон предусматривает обязательное тестирование всех лиц с признаками коронавирусной болезни, а также тех, кто контактировал с больными COVID-19. Кроме того, обязательное тестирование распространяется на медиков, работающих в медучреждениях с такими больными, сотрудников Нацполиции, Нацгвардии и других работников, которые принимают участие в противоэпидемических мероприятиях.

При этом МОЗ должен регулярно обновлять алгоритм тестирования, согласуясь с рекомендациями ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Закон предоставляет право привлекать на волонтерских началах к противодействию распространению коронавируса врачей-интернов, а также врачей-специалистов, которые еще не имеют квалификационной категории.

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Также закон предусматривает выплату пособий по временной нетрудоспособности в размере 50% средней зарплаты людям, которые лечатся в медучреждениях или находятся на самоизоляции. Если это медики - в размере 100% средней зарплаты независимо от страхового стажа.

Правительство и МОЗ должны обнародовать на официальном сайте информацию о результатах тестирования и количестве проведенных тестов, обеспеченности учреждений здравоохранения лекарствами и т.д.

  • 8 мая глава МОЗ Максим Степанов заявлял, что сегодня в Украине ежедневно делают от 7000 до 8000 ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию. К началу июня Минздрав планирует выйти на 20000 тестов в день.
  • 14 мая замминистра здравоохранения Светлана Шаталова заявила, что небольшое по сравнению с другими европейскими странами количество проводимых в Украине тестов на коронавирус COVID-19 объясняется тем, что, возможно, в других странах тестированием на COVID-19 считают измерение температуры или быстрые тесты. 

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский тест тестирование коронавирус COVID -19
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