Зеленский подписал закон об усилении тестирования на COVID-19

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволит Минздраву усилить тестирование на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Закон предусматривает обязательное тестирование всех лиц с признаками коронавирусной болезни, а также тех, кто контактировал с больными COVID-19. Кроме того, обязательное тестирование распространяется на медиков, работающих в медучреждениях с такими больными, сотрудников Нацполиции, Нацгвардии и других работников, которые принимают участие в противоэпидемических мероприятиях.
При этом МОЗ должен регулярно обновлять алгоритм тестирования, согласуясь с рекомендациями ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний США.
Закон предоставляет право привлекать на волонтерских началах к противодействию распространению коронавируса врачей-интернов, а также врачей-специалистов, которые еще не имеют квалификационной категории.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Также закон предусматривает выплату пособий по временной нетрудоспособности в размере 50% средней зарплаты людям, которые лечатся в медучреждениях или находятся на самоизоляции. Если это медики - в размере 100% средней зарплаты независимо от страхового стажа.
Правительство и МОЗ должны обнародовать на официальном сайте информацию о результатах тестирования и количестве проведенных тестов, обеспеченности учреждений здравоохранения лекарствами и т.д.