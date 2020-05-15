В МОЗ не считают, что мало тестируют на COVID-19: Возможно, другие манипулируют

Светлана Шаталова (Фото: пресс-служба Минздрава)

Замминистра здравоохранения Светлана Шаталова считает, что небольшое по сравнению с другими европейскими странами количество проводимых в Украине тестов на коронавирус COVID-19 объясняется тем, что, возможно, в других странах тестированием на COVID-19 считают измерение температуры или быстрые тесты. Об этом замминистра заявила в эфире телеканала Наш.

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На вопрос, почему Украина меньше всех в Европе тестирует на коронавирус, в частности меньше Польши, Беларуси и России, Шаталова ответила: "Сравнить статистику — это сравнить что с чем? Знаем ли мы, что входит в статистику тех стран, о которых вы сказали? Возможно, они в свою статистику включают просто измерение температуры, быстрые уфа-тесты, еще что-то...".

Замминистра отметила, что Украина дает статистику исключительно по ПЦР-тестированию. "Кто говорит, что в Польше только данные по ПЦР-тестам попадают в статистику? Что туда не попадают быстрые тесты или что-то еще?" - сказала Шаталова.

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Согласно данным проекта worldometers, который оперирует официальной информацией, на сегодняшний день, в Украине всего проведено 202 495 теста на COVID-19, 4 630 — на миллион населения. В Польше — всего 554 357, на миллион населения — 14 647 тестов. В Беларуси — всего 308 156, на миллион населения — 32 611. В России — всего 6 188 102, на миллион населения — 42 403 теста.

Как минимум, относительно Польши речь идет именно о тестировании на COVID-19, а не об измерении температуры или быстрых тестах, о чем сказала Шаталова. Численность населения Польши — 37,97 млн человек.

К примеру, в Израиле, который сопоставим с Украиной по количеству заражений, сделали всего 485 922 теста на COVID-19, 56 140 — на миллион населения. При этом численность населения в Израиле — 8,8 млн.

8 мая глава МОЗ Максим Степанов заявлял, что сегодня в Украине ежедневно делают от 7000 до 8000 ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию. К началу июня Минздрав планирует выйти на 20000 тестов в день.