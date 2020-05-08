Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Степанов ответил, планирует ли МОЗ расширять тестирование на коронавирус

Степанов ответил, планирует ли МОЗ расширять тестирование на коронавирус - Фото
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Кабмина)
08.05.2020, 20:53

Сейчас в Украине ежедневно делают от 7000 до 8000 ПЦР-тестов на коронавирус

Сегодня в Украине ежедневно делают от 7000 до 8000 ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию. К началу июня Минздрав планирует выйти на 20000 тестов в день. Об этом на заседании комитета Рады по вопросам здоровья нации заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам министра, к началу апреля в Украине могли делать 700-800 тестов.

Сейчас до 8000 тестирований в круглосуточном режиме обеспечивают 59 лабораторий различной формы собственности, сказал Степанов.

  • 7 мая Верховная Рада приняла закон о массовом тестировании на коронавирус. LIGA.net удалось созвониться с 12 обллабораториямы, остальные либо не брали трубку, либо отказывались говорить. Собеседники единогласно говорят о больших нагрузках на людей и оборудование. В некоторых областях работает всего один аппарат для тестирования.
  • В Украине, по состоянию на утро 8 мая - 14 195 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 361 летальных, 2706 пациентов выздоровели. LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

Вадим Ребрина, Ирина Андрейцив
Еще по теме
Напишите нам
тест максим степанов коронавирус COVID -19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 