Степанов ответил, планирует ли МОЗ расширять тестирование на коронавирус

Максим Степанов (Фото: пресс-служба Кабмина)

Сегодня в Украине ежедневно делают от 7000 до 8000 ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию. К началу июня Минздрав планирует выйти на 20000 тестов в день. Об этом на заседании комитета Рады по вопросам здоровья нации заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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По словам министра, к началу апреля в Украине могли делать 700-800 тестов.

Сейчас до 8000 тестирований в круглосуточном режиме обеспечивают 59 лабораторий различной формы собственности, сказал Степанов.

7 мая Верховная Рада приняла закон о массовом тестировании на коронавирус. LIGA.net удалось созвониться с 12 обллабораториямы, остальные либо не брали трубку, либо отказывались говорить. Собеседники единогласно говорят о больших нагрузках на людей и оборудование. В некоторых областях работает всего один аппарат для тестирования.

В Украине, по состоянию на утро 8 мая - 14 195 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 361 летальных, 2706 пациентов выздоровели . LIGA.net ведет хронику , в которой собраны главные новости о вирусе.