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Коронавирус. В США уже более 1,5 млн заболевших: данные по странам

Коронавирус. В США уже более 1,5 млн заболевших: данные по странам - Фото
Иллюстративное фото: Orestis Panagiotou/EPA
17.05.2020, 07:39

Больше всего заболевших в США, Испании и России, Бразилия на втором месте по числу заболевших и умерших за сутки

На утро 17 мая в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 4 721 828 человек, 313 260 умерли, 1 812 136 выздоровели. Об этом говорят данные, сведенные на сайте Worldometers.

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В США количество заболевших коронавирусом превысило 1,5 млн (1 507 773), умерло от болезни 90 113 человек, выздоровело - 339 232. За сутки в стране 23 488 заболевших, 1218 умерших.

На втором месте по числу заболевших Испания, там 276 505 подтвержденных случая COVID-19. 27 563 человека умерли, выздоровели 192 253. За сутки подтверждено 2138 новых случаев, 104 летальных.

В России 272 043 заболевших, умерло 2537 человек, выздоровело 63 166. За сутки в РФ заболели 9200 человек, 119 умерли.

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В Великобритании за сутки заболело коронавирусом 3450 человек, умерло 468. Всего с начала эпидемии в стране 240 161 подтвержденный случай COVID-19, 34 466 человек умерло.

Быстро ухудшается ситуация в Бразилии: она уже на пятом месте по числу заболевших - 233 142, умерло 15 633 человека, выздоровело 89 672. Страна находится на втором месте по числу умерших за сутки - 816 человек, и новых случаев - 14 919.

  • На 09:00 16 мая в Украине коронавирус подтвержден у 17 858 человек, 497 человек умерли, 4906 пациентов выздоровели.
  • На следующей неделе Минздрав планирует начать тестирование на антитела к коронавирусу.

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