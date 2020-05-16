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Коронавирус. Толпы людей и профосмотры в больницах: что происходит в Луганске

Коронавирус. Толпы людей и профосмотры в больницах: что происходит в Луганске - Фото
Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA
16.05.2020, 11:14

По информации LIGA.net﻿, местные жители в оккупации не соблюдают социальную дистанцию в Луганске

Во временно оккупированном Луганске в поликлиниках возобновили профосмотры так называемых бюджетников и студентов после того, как отменили карантин из-за COVID-19 с 11 мая. Об этом сообщили сегодня LIGA.net источники в городе на правах анонимности.

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"Людей очень много на улицах, все открыто, толпы, никто не соблюдает социальную дистанцию. Все работает, и рынки, и магазины. Утром в будни в маршрутке многие в масках, но все равно есть два-три человека, которые едут без них. Перчатки не надевают. Думают, что раз карантин отменили, то можно расслабиться", - отметила местная жительница Марина.

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Один из врачей больницы Александр рассказал, что рост заболеваемости растет, официально уже в ОРЛО 308 случаев заражения COVID-19, несколько дней назад - 275. "Но в реальности – значительно больше, точной цифры Вам никто не скажет", - подчеркнул врач.

Он сообщил, что некоторых медиков уже агитируют для поездок в Москву и Санкт-Петербург в коронавирусные больницы на работу, им обещают надбавки от 70 000-80 000 рублей (18 000 – 21 000 грн, - ред).

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Отвечая на вопрос, как будут их вывозить на якобы закрытую границу с Россией, он сказал: "Границу с Россией пересекают луганчане с пропиской тут. Вот, приехали на днях из Владивостока и Москвы знакомые, нет с этим проблем. Это происходит ежедневно".

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  • 2 апреля глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил, что во временно оккупированном Донбассе 520 человек находятся на обсервации и карантине. 
  • 22 апреля в Луганске закрыли все стационары в больницах, а также кладбища.
  • 30 апреля с 23:00 Луганск закрыли на карантин.
  • 15 мая сообщалось, что на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, АР Крым и Севастополя 899 заболевших COVID-19, 12 человек умерли.

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Арина Толина
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