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Вспышка коронавируса в Луганске: город закрывают на карантин - детали

Вспышка коронавируса в Луганске: город закрывают на карантин - детали - Фото
Центр Луганска, март 2020 года (фото - LIGA.net)
29.04.2020, 10:33

Медики сообщили, что в Луганске закрыли подстанцию скорой помощи №4 из-за вспышки COVID-19

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30 апреля с 23:00 временно оккупированный Луганск закрывают на карантин. Об этом сообщили сегодня LIGA.net местные жители на правах анонимности.

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"Маршрутки прекращают работу, проезд будет только по спецпропускам, их выдали уже сотрудникам больниц, пенсионного фонда, полностью ограничивают въезд и выезд", - отметил луганчанин Сергей.

По информации LIGA.net, подстанцию ​​скорой помощи №4 закрыли, там выявили вспышку инфицирования COVID-19 среди медиков.

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"Сначала заболели 12 человек, но все замалчивается. Количество зараженных может быть и больше, несколько человек находятся сейчас на обсервации", - рассказал один из врачей Александр.

По его словам, первым заразился фельдшер, он приехал на вызов к больному, у которого несколько дней была высокая температура. "Один больной коронавирусом  положил целую подстанцию. Медсистема тут сколлапсирует очень быстро, поскольку коллапсировать особенно нечему. На скорые привезли респираторы, но защитных костюмов так нет", - подчеркнул медик.

Другой собеседник добавил, что в больницах - дефицит масок, перчаток, а защитные очки - только у врачей, остальным сотрудникам не хватает.

В Хрустальном (бывший Красный Луч, - ред.), где были зафиксированы первые случаи заболевания COVID-19, общественный транспорт начал работать, сняли блокпосты на въезде и выезд из города.

ОБНОВЛЕНО в 10:47. "В Антраците на майские праздники тоже транспорт отменят", - сообщила местная жительница Карина.

В захваченном гибридной армией РФ Донецке транспорт работает в обычном режиме. По словам дончанина Максима, в магазинах все местные жители в масках, однако на улице – в основном без них.

  • 2 апреля глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил, что во временно оккупированном Донбассе 520 человек находятся на обсервации и карантине. 
  • 22 апреля в Луганске закрыли все стационары в больницах, а также кладбища.
  • На утро 29 апреля в Украине выявлено 9866 случаев, 250 человек умерли, 1103 выздоровели.

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Арина Толина
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Луганск карантин Сергей Дейнеко коронавирус COVID-19 подстанция
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