"Стыдно ходить на работу". Что происходит в больницах Луганска из-за COVID-19

Центр Луганска, март 2020 года (фото - LIGA.net)

Во временно оккупированном Луганске с сегодняшнего дня закрыли все стационары в больницах, а также кладбища. Об этом сообщили LIGA.net несколько источников на правах анонимности.

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По словам луганчанина Сергея, без медицинских масок в магазин уже не пускают. "Если раньше к этому серьезно не относились, то сейчас все изменилось. Штраф от 100 до 500 рублей (35-170 грн, - ред.) – сумма смешная, кого она напугает?" - уточнил он.

Другой собеседник добавил, что в городе, возможно, собираются объявить карантин с 1 мая на две недели.

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Врач одной из больниц рассказал, что с начала эпидемии им выдали только две марлевые повязки и два флакона антисептика по 50 мл. "Стыдно ходить на работу. Больные приходят в респираторах, а я – в самодельной медицинской маске", - возмущается врач.

Он уточнил, что больных сейчас меньше, чем несколько дней назад, в среднем принимают по десять человек. "Много с ОРВИ, но никого не тестируют, даже с температурой и одышкой", - сообщил врач, добавив, что медики на скорых работают без защитных костюмов.

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"Статистику по коронавирусу не давали уже неделю. Последняя, 21 случай, - в прошлый четверг", - добавила луганчанка Марина.

Местные жители отметили, что медицинские маски появились в некоторых аптеках города, их можно купить за 23 рубля (около 8 грн, - ред.). В аптеках Донецка нет ни масок, ни перевязочного материала, ни антисептиков. По информации LIGA.net, на рынке медицинские маски продают за 65–80 рублей (22–27 грн, - ред.)

"Сделали разметки в аптеках и магазинах на полу по дистанции, но пропали корзины, закрыли все камеры хранения в супермаркетах", - сказал дончанин Александр.

17 марта ж ители временно оккупированного Луганска из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) раскупили медицинские маски, антисептики и бинты.

глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко о временн о оккупированном Донбассе 520 человек находятся на обсервации и к арантине. 2 апреля заявил , что в

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